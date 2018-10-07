ÖZET İZLE | Konyaspor 2-2 Beşiktaş özet izle | Konyaspor - Beşiktaş kaç kaç?

Konyaspor - Beşiktaş özet izle... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Konyaspor'un gollerini 31. dakikada penaltıdan Yatabare ve 94. dakikada Hurtado atarken, Beşiktaş'ın gollerini 79. dakikada Vagner Love ve 80. dakikada Lens kaydetti.

Öte yandan Konyaspor'da Yatabare, 52. dakikada da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Beşiktaş'ta 28. dakikada penaltıya sebebiyet veren Vida, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor 12 puana yükseldi. Beşiktaş'ın puanı ise 15 oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Yatabare'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Hurtado'nun ortasında ceza sahası içinde Uğur'un şutu farklı şekilde auta gitti.

28. dakikada Ömer Ali'nin şutunda Vida ceza sahası içinde topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterirken, Beşiktaşlı oyuncu da direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

30. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yatabare, kaleci Karius ile topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0

36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ljajic'in serbest vuruşunda top yandan auta çıktı.

45. dakikada sağ kanattan Ömer Ali'nin köşe vuruşunda, arka direkte Uğur'un kafa vuruşunu kaleci Karius kontrol etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Medel, ceza sahası içinde Uğur Demirok'u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izledi ancak kararını değiştirmedi.

52. dakikada penaltı atışı için topun başına gelen Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

64. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Caner'in kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı gitti.

79. dakikada sağ kanattan Oğuzhan'ın ortasında kale önünde Love'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-1

80. dakikada Lens'in ara pasında sağdan ceza sahasında topla buluşan Babel, tekrar Lens'i gördü. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden şutunda top filelere gitti.

90+3. dakikada Traore'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleye giden topu Gökhan Gönül kafayla çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada sağ kanattan Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş durumda Hurtado kafayla topu ağlara yolladı. 2-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Diagne (Traore dk. 84 ?), Skubic, Jonsson (Hadziahmetovic dk. 75), Milosevic (Fofana dk. 64), Hurtado, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Yatabare

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Selim Ay, Opanasenko, Musa Araz, Vedat Bora, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Karius, Pepe, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vida, Babel, Medel, Ljajic (Oğuzhan dk. 75), Atiba, Quaresma (Lens dk. 46), Love (Roco dk. 89 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek, Cyle Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Yatabare (dk. 30 pen.), Hurtado (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor), Love (dk. 79), Lens (dk. 80) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Vida (dk. 28) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Volkan Fındıklı, Diagne, Ömer Ali, Ferhat Öztorun, Skubic, Fofana (Atiker Konyaspor), Quaresma, Ljajic, Lens, Pepe, Babel (Beşiktaş)

