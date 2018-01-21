ÖZET İZLE: Konyaspor 2-2 Trabzonspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Konya Ts kaç kaç bitti?

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Maçtan dakikalar
3. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Pereira’nın gönderdiği uzun topla penaltı noktasında buluşan Abdülkadir’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
14. dakikada orta sahadan gönderilen topla buluşan Skubic’in sağ kanattan Trabzonspor ceza sahasına gönderdiği orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.
15. dakikada Ömer Ali’nin kaleyi karşıdan gören açıdan ceza sahası çizgisi üzerinde şutunda topu kaleci Onur kornere gönderdi.
18. dakikada orta sahada Ali Turan'ın Abdülkadir'e yerden kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan Ali Turan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
26. dakikada Abdülkadir’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Burak Yılmaz topu düzelterek vuruşunu yaptı ancak açıyı iyi kapatan kaleci Serkan topu uzaklaştırdı.
43. dakikada Ömer Ali’nin ara pasında rakip futbolcuların arasından sıyrılarak topla buluşan Vedat’ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Onur topu kornere gönderdi.
52. dakikada Ömer Ali’nin ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutta sağ köşeye giden top kaleci Onur’un müdahalesiyle sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
76. dakikada Sosa’nın sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda topu ceza sahası içinde bulan Okay’ın dönerek çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı
77. dakikada Ömer Ali'nin sağ kanatta yerden gönderdiği pasla topla buluşan Milosevic'in ceza yayında bekletmeden kaleye gönderdiği vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onur’un sağından ağlarla buluştu. 1-0
81. dakikada Abdülkadir’in sol kanattan getirdiği top ceza alanı içinde Skubic'in eline temas edince hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
90. dakikada Sosa'nın ceza alanına gönderdiği uzun pasta Serkan’ın topa müdahalesi yeterli olmayınca, Burak Yılmaz boşta kalan topu ağlarla buluşturdu. 2-1
90+3. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkan Çınar'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un sağından ağlarla buluştu. 2-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Esat Sancaktar x
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx (Eren Albayrak dk. 46 xx), Moke x, Skubic xx, Ali Turan x, Filipovic xx, Milosevic xxx, Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx, Vedat Bora xx (Orkan Çınar dk. 72 xx), Yatabare x (Hadziahmetobvic dk. 84 ?)
Yedekler: Patrik, Emrullah Şalk, Volkan, Selim, Musa Araz, Fofana, Manyama
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Trabzonspor: Onur xx, Tomas Hubocan xx, Durica x, Pereira xx, Filip Novak xx, Yusuf Yazıcı xx (Sosa dk. 55 xx), Onazi xx (Rodallega dk. 80 ?), Okay xx, Abdülkadir xx, Burak Yılmaz xxx, N’Doye xx (Bero dk. 72 x)
Yedekler: Alvarado, Uğurcan, Uğur Demirok, Kamil Ahmet, Batuhan, Kucka, Olcay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Milosevic (dk. 77), Orkan (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor), Burak Yılmaz (dk. 83 pen. ve dk. 90)
Kırmızı kartlar: Ali Turan (dk. 18) (Atiker Konyaspor), Hubocan (dk. 90+2) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ömer Ali, Ali Çamdalı, Moke, Filipovic (Atiker Konyaspor), N’Doye, Hubocan, Uğur (Trabzonspor)
H.İbrahim Parlak - Davut Has