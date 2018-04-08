ÖZET İZLE: Konyaspor 5-0 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Sivasspor kaç kaç

Konyaspor Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle! Süper Lig'in 28.hafta karşılaşmasında evinde Sivasspor'u konuk eden Konyaspor rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Fofana'nın pasında topla buluşan Samuel Eto'o'nun ceza yayı gerisinden şutunda kaleci Acar, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Skubic, filelere yolladı. 1-0

30. dakikada Bifouma'nın ortasında altıpasın hemen önünde Kone'nin kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

34. dakikada Ndinga'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

38. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Mehdi'nin indirdiği topla buluşan Ömer Ali'nin pasında Selim Ay'ın şutu üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası sol çaprazından Milosevic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti

69. dakikada Eto'o'nun ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta top barajından giderek filelerle buluştu. 3-0

74. dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali'nin Boye'yi çalımlayıp attığı pasta kale önünde Eto'o'nun şutu ağlara gitti. 4-0

87. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Volkan Şen'in şutu filelerle buluştu. 5-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Serkan Çınar xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali Turan xx, Selim xx, Ferhat Öztorun xx, Jens Jonsson xx, Milosevic xx, Mehdi Bourabia xx, Ömer Ali xx (Orkan dk. 82 ?), Fofana xx (Volkan Şen dk. 79 xx), Eto'o xx (Jahovic dk. 75 x),

Yedekler: Emrullah, Patrick, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Vedat, Musa, Yatabare

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

D.G. Sivasspor: Tolgahan x, Auremir x, Boye x, Bjarsmyr x, Hakan Bilgiç x, Hakan Arslan x, N'Dinga x (Rochet dk. 68 x), Bifouma x, Emre x, Robinho x (Saivet dk. 46 x), Kone x (Muhammet dk. 72 x)

Yedekler: Ali Şaşal, Mert Hakan, Ömerhan, Paul Papp, Carl Medjanı, Serkan, Zoro,

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Nejc Skubic (dk.16), Mehdı Bourabia (dk. 59), Samuel Eto'o (dk. 69, 74), Volkan Şen (dk. 87) (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Tolgahan Acar (dk. 66) (D.G. Sivasspor)

Sarı kartlar: Ali Turan, Orkan Çınar (Atiker Konyaspor)

Davut Has - Mustafa Beşer