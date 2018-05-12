ÖZET İZLE | Konyaspor - Göztepe özet izle goller izle

Konyaspor - Göztepe maçı! Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile Göztepe ile karşı karşıya geldi.



İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Göztepe 56. dakikada Demba Ba ile öne geçerken, Konyaspor 75. dakikada Ömer Ali'nin ayağından beraberliği buldu ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



8. dakikada Ghilas’ın sağ kanattan gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Demba Ba’nın düzelterek geri dönüp vurduğu meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.

25. dakikada Poko’nun ceza sahası içinde pasında Demba Ba’nın sağ çaprazdan şutunda topu kaleci Serkan kontrol ederek aldı.

35. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kosanovic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Wallace Reis'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda Serkan topa hakim oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topa hareketlenen Halil topu ceza alanına gönderdi. Demba Ba’nın ceza alanında sağ çaprazda topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

75. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ali Turan’ın son çizgide çektiği şutunda top önce savunmaya çarptı ardından kaleci Beto kornere gönderdi. Orkan Çınar'ın sol kanattan kullandığı korner sonrasında topla buluşan Eto'o'nun ceza alanında hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta Beto son anda köşeden topu çeldi. Dönen topu takip eden Ömer Ali’nin sol ayağıyla gönderdiği şut ağlarla buluştu. 1-1

87. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top sol kale direğine çarparak dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Selim xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Moke x (Orkan Çınar dk. 46 xx), Ömer Ali xxx, Milosevic xx, Fofana xx (Jahovic dk. 63 xx), Eto’o xx (Yatabare dk. 85 x)

Yedekler: Patrik, Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren, Musa, Vedat, Volkan Şen

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Göztepe: Beto xx, Poko xx, Wallace Reis xx, Schwechlen xx, Kosanovic xx, Tayfur xx, Selçuk Şahin xx (N’gando dk. 85 x), Ghilas xx (Gouffran dk. 81 x), Castro xx, Halil xx (Rotman dk. 90 ?), Demba Ba xxx

Yedekler: Günay, Hakan, Traore, Doğanay, Erol Hakan, Muhammed Enes, Ömer Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Demba Ba (dk. 56) (Göztepe), Ömer Ali (dk. 75) (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Poko (dk. 89) (Göztepe)

Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Demba Ba, Halil, Beto (Göztepe), Skubic, Serkan (Atiker Konyaspor)

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