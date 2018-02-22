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ÖZET İZLE: Lazio 5-1 Steaua Bükreş Maç Özeti ve Golleri İzle | Lazio Steaua Bükreş kaç kaç bitti?

Lazio Steaua Bükreş maç özeti ve golleri izle bu haberde. Uefa Avrupa Ligi'nde son 32 turu ikinci maçında Lazio ile Steaua Bükreş karşılaştı. Lazio Steaua Bükreş maçı kaç kaç bitti ? Lazio Steaua Bükreş maçı geniş özet ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Lazio 5-1 Steaua Bükreş Maç Özeti ve Golleri İzle | Lazio Steaua Bükreş kaç kaç bitti?

22 Şubat 2018 23:03

Steaua Bükreş'e deplasmanda 1-0 yenilen Lazio sahasında rakibini 5-1 yenerek tur atladı. Maçta Immobile üç gol attı.Karşılaşmanın geniş özeti ve gollerini bu haberimizden ulaşabilirsiniz....

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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda ilk maçı 1-0 kaybeden Lazio evinde Steaua Bükreş'i 5-1 yenerek üst tura yükseldi.Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 7, 43 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 35'te Bastos ile 51. dakikada Felipe Anderson attı.  Konuk takımın tek golü ise 82. dakikada Harlem Gnohere'den geldi.  Karşılaşmayı 5-1 kazanan Lazio UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı. 

Etiketler: Lazio Steaua Bükreş golleri, Lazio Steaua Bükreş özet izle

 

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