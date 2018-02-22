ÖZET İZLE: Lazio 5-1 Steaua Bükreş Maç Özeti ve Golleri İzle | Lazio Steaua Bükreş kaç kaç bitti?

Steaua Bükreş'e deplasmanda 1-0 yenilen Lazio sahasında rakibini 5-1 yenerek tur atladı. Maçta Immobile üç gol attı.Karşılaşmanın geniş özeti ve gollerini bu haberimizden ulaşabilirsiniz....

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda ilk maçı 1-0 kaybeden Lazio evinde Steaua Bükreş'i 5-1 yenerek üst tura yükseldi.Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 7, 43 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 35'te Bastos ile 51. dakikada Felipe Anderson attı. Konuk takımın tek golü ise 82. dakikada Harlem Gnohere'den geldi. Karşılaşmayı 5-1 kazanan Lazio UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı.