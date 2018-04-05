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ÖZET İZLE: Lazio Salzburg Maçı Özeti ve Golleri İzle

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eleme maçında Alman ekibi Lazio ile Salzburg karşılaşacak. Mücadele sonlanır sonlanmaz Atletico Madrid Sporting Lizbon karşılaşmasının özetini burada bulabilirsiniz...

ÖZET İZLE: Lazio Salzburg Maçı Özeti ve Golleri İzle

05 Nisan 2018 16:30

Lazio Salzburg maçı özeti ve golleri izle... .. UEFA Avrupa Ligi'nde Alman devi Borussia Dortmund'u eleyerek sürprize imza atarak çeyrek finale çıkan Salzburg bu akşam Lazio'ya konuk oldu..Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Lazio, Alman takımı Salzburg'u eleyip Avrupa kupasını müzesine götürmek istiyor. İşte mücadelenin geniş özeti ve golleri...

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Lazio lider tamamladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda bulunan Lazio, Nice, Zule ve Vitesse'nin bulunduğu gruptan 13 puan toplayarak lider çıkmıştı. Ardından Steau Bükreş ile eşleşen çizme ekibi, ilk maçı 5-1 kazandı. İkinci maçta Romanya'da 1-0 yenilen İtalyan ekibi son 16 turuna yükselmişti. Son 16 turunda Dynamo Kiev'le eşleşen gökmavili ekip deplasmada 2-0 kazanıp, evinde 2-2 berabere kalınca çeyrek finalde Salzburg'a rakip oldu.

Dortmund'u kupanın dışına ittiler

 

Temsilcimiz Konyaspor'un da bulunduğu I Grubu'nu 12 puan ile lider tamamlayan Salzburg, İspanyol ekibi Real Sociedad ile eşleşti. İlk maçta taraflar eşitliği bozamadı ve maç 2-2 berabere bitti. İkinci maçta evinde 2-1 kazanan Avusturya ekibi son 16 turunda Dortmund ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Salzburg, ikinci maçtan 0-0'lık beraberlikle dönünce adını çeyrek finale yazdırdı.

 

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