ÖZET İZLE: Leipzig 0-2 Napoli Maç Özeti ve Golleri İzle |Leipzig Napoli kaç kaç bitti?

Uefa Avrupa Ligi'nde son 32 turu ikinci maçında eski Galatasaray'lı Bruma'nın da formasını giydiği Alman ekibi Leipzig kendi sahasında köklü İtalyan temsilcisi Napoli ile karşılaştı. Napoli karşılaşmadan Zielinski ve İnsigne'nin attığı goller ile 2-0 galip ayrıldı.

LEİPZİG VE NAPOLİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARINI 3.SIRADA TAMAMLADI

Maurizio Sarri yönetimindeki Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Shakhtar Donetsk ve Feyenoord'la mücadele ettiği F Grubu'nun 3. sırada tamamladı.

Diğer yandan Ralph Hassenhüttl yönetimindeki RB Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Porto ve Monaco ile mücadele ettiği G Grubu'nu 3. sırada tamamladı.