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ÖZET İZLE: Leipzig Marsilya Maçı Özeti ve Golleri İzle

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eleme maçında Alman ekibi Leipzig Marsilya ile karşılaşacak. Mücadele sonlanır sonlanmaz Leipzig Marsilya karşılaşmasının özetini burada bulabilirsiniz...

ÖZET İZLE: Leipzig Marsilya Maçı Özeti ve Golleri İzle

05 Nisan 2018 16:51

Leipzig Marsilya özet ve golleri izle...UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eleme karşılaşmasında bu akşam daha önceki turda İspanya'nın Atletic Bilbao takımını eleyerek çeyrek finale çıkan Fransız ekibi Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta bulunan Leipzig ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip Leipzig'de kırmızı kart cezalısı Orban ve sakatlıkları bulunan Marcel ve Stefan bu karşılaşamda forma giyemeyecek.İşte mücadele ile ilgli tüm bilgiler ve maçın canlı yayın izleme bilgileri...

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İKİ TAKIM BURAYA NASIL GELMİŞTİ

Leipzig, İtalyan devi Napoli'yi ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup etti. İkinci maçta evinde 2-0 mağlup olmasına rağmen Alman ekibi adını son 16 turuna yazdırdı. Zenit'i eleyen Leipzig çeyrek finalde Marsilya'nın rakibi olmuştu.

Marsilya, sırasıyla Braga ve Athletic Bilbao'yu eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
 

 

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