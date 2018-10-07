ÖZET İZLE | Liverpool 0-0 Manchester City maç özeti | Liverpool City maçı kaç kaç?

ÖZET İZLE | Liverpool 0-0 Manchester City maç özeti izle | Liverpool City maçı kaç kaç?

Avrupa ve Premier Lig'de gözler Liverpool Manchester City maçına çevrilmişti. Avrupa'da haftanın maçı olarak adlandıraln maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Ligin zirvesine kurulan iki takımın karşı karşıya geldiği dev karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Aynı puana sahip iki dev takımın mücadelesinden galip çıkmayınca taraflar haftayı aynı puanda tamamladı. Liverpool Manchester City maç özeti izle, Liverpool Manchester özet izle gibi merak edilen konulara dair ayrıntılar haberimizde...

Liverpool'un 7 haftada hiç kaybetmedi

Jürgen Kloop yönetiminde son yılların en iyi başlangıcına imza atan Liverpool ligde geride kalan 7 haftada hiç kaybetmedi. Son lig maçında Chelsea ile berabere kalan takım ilk puan kaybını yaşarken, ligin zirvesini de Manchester City'e bıraktı.

Son üç resmi maçında Liverpool kazanan taraf olamadı. Önce Lig Kupası'nda Chelsea'ye 2-1 yenilen takım, ardından Chelsea ile lig maçında 1-1 berabere kaldı. Son olarak hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye 1-0 yenilen takım ligde en önemli rakiplerinden birini devirerek bu kez uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor.

Manchester City zirveyi bırakmak istemiyor

Ligin yenilgisiz 3 takımından biri olan Manchester City ligde son 4 maçından galip ayrılan taraf oldu. Geçen sezon rahat bir şampiyonluk yaşayan City'de bu sezonda da hedef aynı. 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan İngiliz ekibi, aynı istatistiklere sahip Liverpool'un önünde averajla lider durumda. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Hoffenheim'i 2-1 yenen takımda moraller yüksek.