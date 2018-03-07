ÖZET İZLE: Liverpool 0-0 Porto Maçı Özeti ve Golleri İzle | Liverpool Porto kaç kaç bitti?

Liverpool Porto Maçı Özeti ve Golleri İzle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında Liverpool ile Porto 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 5-0 kazanmayı başaran Liverpool adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Maçtan dakikalar

Maç sona erdi

90' Porto, Oliver Torres ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

82' Ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Salah, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Iker Casillas kurtarıyor.

77' Liverpool takımından James Milner tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

72' Oliver Torres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

64' Liverpool takımından James Milner sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

62' Porto takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Andre Andre çıkıyor ve yerine Sergio Oliveira oyuna giriyor.

55' Porto takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Oliver Torres tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

48' Liverpool takımından James Milner şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45' Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

44' Porto takımında Maxi Pereira topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

39' Andre Andre ile Adam Lallana arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Andre Andre. Yarı alanın ortalarından Liverpool takımı oyuna başlayacak.

33' Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Jordan Henderson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Adam Lallana ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

24' Porto takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jesus Corona.

18' Sadio Mane penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

12' Liverpool takımından Joseph Gomez sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9' Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Roberto Firmino

6' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden James Milner ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.