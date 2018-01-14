ÖZET İZLE: Liverpool 4-3 Manchester City Maçı Özeti ve Golleri İzle|Liverpool Manchester City kaç kaç bitti?

Liverpool - Manchester City maç sonuçları

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Liverpool 5, Manchester City 3 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Liverpool 18 gol atarken, Manchester City 19 golle karşılık verdi. İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...

13/04/14 İNP Liverpool 3 - 2 Man City (2 - 0)

31/07/14 HAZ Man City 2 - 2 Liverpool (0 - 0)

25/08/14 İNP Man City 3 - 1 Liverpool (1 - 0)

01/03/15 İNP Liverpool 2 - 1 Man City (1 - 1)

21/11/15 İNP Man City 1 - 4 Liverpool (1 - 3)

28/02/16 İNLK Liverpool 1 - 1 Man City (0 - 0)

02/03/16 İNP Liverpool 3 - 0 Man City (2 - 0)

31/12/16 İNP Liverpool 1 - 0 Man City (1 - 0)

19/03/17 İNP Man City 1 - 1 Liverpool (0 - 0)

09/09/17 İNP Man City 5 - 0 Liverpool (2 - 0)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Liverpool, Manchester City'yle oynadığı son 14 iç saha maçını kaybetmedi (10G 4B).

City'nin lig tarihinde deplasmanda daha uzun süre yenemediği tek takım Arsenal (15 maç).

İlk yarıdaki maçı 5-0 kazanan Manchester City, 1936/37'den bu yana Liverpool'u aynı sezonda iki kez yenemiyor.

İç sahada oynadığı son 13 maçta sadece dört gol yiyen Liverpool (7G 6B), kalesini dokuz kez gole kapattı.

Ligde üç maçtır galip gelen Liverpool, Aralık 2016'dan bu yana üst üste dört maç kazanamıyor, ve o dört maçlık serinin son maçı da City galibiyetiydi.

Pep Guardiola'nın resmi maçlarda en çok yenildiği iki menajerden biri Jürgen Klopp (4; Jose Mourinho'yla birlikte).

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de çıktığı ilk 21 maçta 22 gole doğrudan katkı sağladı (17 gol ve 5 asist). Ligdeki ilk 21 maçında daha fazla gol katkısı yapan iki oyuncu var: Newcastle formasıyla Andy Cole ve Manchester United formasıyla Dwight Yorke (23'er).

Manchester City formasıyla ligde Liverpool'a en fazla gol atan oyuncu Sergio Aguero (11 maçta 6 gol).