ÖZET İZLE: Liverpool 5-2 Roma Maçı Özeti ve Golleri İzle | Liverpool Roma kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Gol yağmuru olarak geçen maçta tam 7 gol vardı. Liverpool sahasında ağırladığı Roma'yı 5-2 mağlup etmeyi başararak rövanş için avantajlı bir skor elde etti. Mohamed Salah 2 gol ve 2 asistlik performansı ile geceye damga vuran isim oldu...

Liverpool 5-2 Roma Maçı Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar

88' Liverpool takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim James Milner.

85' GOOOLL!! Diego Perotti penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

81' GOOOLL!! Edin Dzeko topu ağlara gönderiyor!

75' Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Mohamed Salah oyundan çıkarken Danny Ings oyuna giren isim.

70' Roma takımından Diego Perotti çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

69' GOOOLL!! Roberto Firmino tabelayı 5 - 0 olarak değiştiriyor.

66' Roma takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Daniele De Rossi.

61' GOOOLL!! Roberto Firmino topu ağlara gönderiyor!

56' GOOOLL!! Sadio Mane, Liverpool adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0

50' Roma takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Aleksandar Kolarov geçiyor.

46' Roma takımında oyuncu değişikliği; Cengiz Ünder oyundan çıkarken Patrik Schick oyuna giren isim.

45' GOOLLL!! Mohamed Salah ile Liverpool farkı 2'ye çıkarıyor.

40' Ceza sahası içinde topla buluşan Georginio Wijnaldum, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Alisson Becker kurtarıyor.

36' GOOOLL!! Mohamed Salah Liverpool takımını öne geçiren golü atıyor.

27' James Milner rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18' Roma adına şanssız an Aleksandar Kolarov tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

7' Cengiz Ünder için ofsayt bayrağı kalkıyor.

3' Ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Salah, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Alisson Becker kurtarıyor.

1' Ve mücadele başlıyor