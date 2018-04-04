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ÖZET İZLE: Liverpool Manchester City Maçı Özeti ve Golleri İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk haftasında oynanacak olan Liverpool Manchester City ile karşılaşacak. Mücadele sonlanır sonlanmaz Liverpool Manchester City karşılaşmasının özetini burada bulabilirsiniz...

ÖZET İZLE: Liverpool Manchester City Maçı Özeti ve Golleri İzle

04 Nisan 2018 16:56

Liverpool Manchester City özet ve golleri izle... . Liverpool, Ekim 2014'teki Real Madrid yenilgisinden bu yana, Avrupa kupalarında iç sahada yenilmiyor. Manchester City ise Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez çeyrek final oynuyor. Karşılaşma biter bitmez bu sayfa üzerinden maçın geniş özeti ve gollerini izleyebilirsiniz...

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu. 5-0'ın rövanşında Porto'yu ağırlayan Liverpool, golsüz sona eren maçın sonunda tur atlayan taraf oldu. Gecenin diğer maçında ise Liverpool deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Porto'yu ağırladı. İlk maçtaki skorun rahatlığı ile sahaya çıkan Liverpool rakibi karşısında fazla etkili olamadı. Porto'ya da skor şansı tanımayan Jürgen Klopp'un öğrencileri 90 dakika sonunda bir üst tura yükselen ekip oldu. 

Manchester City yenildi ama turladı

 

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 4-0 mağlup ettiği Basel'e rövanşta 2-1 mağlup olan Manchester City, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Manchester City, Devler Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 4-0 yendiği Basel'i konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi 8. dakikada Jesus ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Basel 17. dakikada Mohamed Elyounossi ile eşitliği yakalarken, 71. dakikada Lang'ın golüyle de 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi ancak ilk maçı İngiliz ekibi 4-0 kazandığı için adını bir üst tura yazdıran takım oldu.  

 

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