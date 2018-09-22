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ÖZET İZLE: Malatya: 1-0 Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle |Malatya Rize Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Malatya: 1-0 Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle |Malatya Rize Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Malatya: 1-0 Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle |Malatya Rize Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig’in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Malatya Rize maçı geniş özeti ve golleri izle. Malatya Rize maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Yeni Malatya Çaykur Rizespor Geniş Özeti Ve Golleri İzle...  Spor Toto Süper Lig'de 6. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleden Yeni Malatyaspor 1-0 galip ayrıldı.

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11. dakikada sağ kanattan topla rakip ceza sahasına yaklaşan Guilherme şutunu attı, top az farkla dışarı çıktı.

15. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere yumrukladı. 

30. dakikada Sincere Seth'in yaptığı hata sonrasında ceza sahasında topla buluşan Robin Yalçın'ın yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı gitti. 

35. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çıkardı. 

43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Guilherme, boştaki Aleksic'i gördü. Aleksic güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 

Stat: Yeni Malatya 

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütürk 

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sincere Seth, Erkan, Sadık, Mina, Aleksic, Guilherme, Donald, Murat, Adem, Eren 

Yedekler: Fabien Farnolle, Murat Akça, Issam Chebake, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru, Michael Pereira, Ahmed Ildiz, Issiar Dia, Khalid Boutaib 

Teknik Direktör: Erol Bulut 

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec, Fink, Jach, Saadane, Boldrin, Robin Yalçın, Samudio, Umar, Vedat 

Yedekler: Samir Ujkani, Montassar Talbi, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Süleyman Koç, Mustafa Saymak, Davide Petrucci, Abdullah Durak, Ali Çamdalı, Oleksandr Gladky 

Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca 

Sarı kart: Aleksic (E. Yeni Malatyaspor), Saadane (Çaykur Rizespor)  

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