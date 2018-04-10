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ÖZET İZLE: Manchester City 1 - 2 Liverpool maçı özeti ve golleri | Manchester City Liverpool maçı kaç kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş haftasında oynandı. Peki Manchester City Liverpool maçı kaç kaç bitti? Manchester City Liverpool maçı özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Manchester City 1 - 2 Liverpool maçı özeti ve golleri | Manchester City Liverpool maçı kaç kaç?

10 Nisan 2018 23:47

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde bu sezon İngiltere Premier Lig'de Guardiola yönetiminde fırtına gibi esen Manchester City, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Liverpool ile karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City'i 2-1 mağlup eden Liverpool turladı.UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Manchester City'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Liverpool yarı finale çıktı.

Karşılaşmada ilk gol 2. dakikada Gabriel Jesus'dan geldi ve Manchester City 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Liverpool 56. dakikada Muhammed Salah ile skoru eşitlerken, 77. dakikada ise Roberto Firmino'nun golü ile öne geçti. Mücadele 2-1 Liverpool'un üstünlüğü ile sona erdi. 

İlk maçta Manchester City'i sahasında 3-0 mağlup eden Liverpool, deplasmanda da 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.  

Manchester City 1 - 2 Liverpool

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Liverpool berabere kalsa da turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu. 5-0'ın rövanşında Porto'yu ağırlayan Liverpool, golsüz sona eren maçın sonunda tur atlayan taraf oldu. Gecenin diğer maçında ise Liverpool deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Porto'yu ağırladı. İlk maçtaki skorun rahatlığı ile sahaya çıkan Liverpool rakibi karşısında fazla etkili olamadı. Porto'ya da skor şansı tanımayan Jürgen Klopp'un öğrencileri 90 dakika sonunda bir üst tura yükselen ekip oldu.

Manchester City yenildi ama turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 4-0 mağlup ettiği Basel'e rövanşta 2-1 mağlup olan Manchester City, adını son 8 takım arasına yazdırdı. 

Manchester City, Devler Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 4-0 yendiği Basel'i konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi 8. dakikada Jesus ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Basel 17. dakikada Mohamed Elyounossi ile eşitliği yakalarken, 71. dakikada Lang'ın golüyle de 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi ancak ilk maçı İngiliz ekibi 4-0 kazandığı için adını bir üst tura yazdıran takım oldu.  

 

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