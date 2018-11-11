ÖZET İZLE: Manchester City 3-1 Manchester United maç özeti ve golleri İZLE! City United kaç kaç?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. 86. dakikada İlkay Gündoğan skoru belirleyen golü kaydetti. İngiltere Premir Lig'de Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Manchester United'ı konuk etti. Mücadeleye çok etkili başlayan ev sahibi ekip 12. dakikada David Silva ile 1-0 öne geçti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında iki takımın ataklarında da sonuç çıkmayınca City soyunma odasına 1-0 önde girdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada Sergio Agüero farkı 2'ye çıkardı. 58. dakikada Martial penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirse de maçta son sözü 86. dakikada İlkay Gündoğan söyledi ve Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu skorla puanını 32'ye yükselten City, zirvede yer aldı. Manchester United ise 20 puanda kalarak 8. sırada kaldı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Manchester United ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece ikisini kazanan Manchester City (2B 4M), bu süreçten önce rakibine karşı dört maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.Manchester United'ın Premier Lig'de Manchester City'yi yendiği son üç maçın ikisi, 2-0 geriye düştüğü deplasman karşılaşmalarında geldi (Kasım 1983 & Nisan 2018).

Bu sezon Premier Lig'in ilk 11 haftasında 18 gol yiyen Manchester United, geçen sezon aynı golü 25 maçta kalesinde görmüştü.

Manchester City forması giyen Raheem Sterling, Premier Lig kariyerinde henüz Manchester United'a gol atamadı (12 maç & 19 şut).

Premier Lig tarihinde en az 50 golü bulunan oyuncular arasında Sterling'den daha fazla United maçına çıkıp fileleri havalandıramayan tek isim Robbie Keane (22 maç).

Manchester City forveti Sergio Aguero, Etihad Stadı'nda çıktığı son 13 Premier Lig maçında 17 gol attı ve beş asist yaptı.