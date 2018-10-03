ÖZET İZLE | Manchester United 0 - 0 Valencia ÖZET izle goller izle | Manchester United Valencia maçı özet İZLE

Manchester United Valencia maçı özet izle goller izle, gibi soruların cevapları internette aranan konuların arasında yerini alıyor. Futbolseverler en çok bu sorunun yanıtını merak ediyor. Önemli mücadele bu akşam saat 22.00'da oynandı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. İşte maç hakkındaki tüm detaylar...

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MAÇTAN DAKİKALAR:

9' Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Romelu Lukaku ofsayta yakalanıyor.

29' Marcus Rashford altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

32' Alexis Sanchez önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Alexis Sanchez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

43' Valencia takımından Gonçalo Guedes çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

54' Ceza sahası içinde topla buluşan Marcus Rashford, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

73' Valencia takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Michy Batshuayi çıkıyor ve yerine Kevin Gameiro oyuna giriyor.

86' Marcus Rashford ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Manchester United, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia'yı konuk etti. İki takım bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 2'sini United, 1'ini Valencia kazanırken, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Manchester United, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Valencia, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.