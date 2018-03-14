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ÖZET İZLE: Manchester United 1-2 Sevilla Maçı Özeti ve Golleri İzle |Manchester United Sevilla Maçı Kaç Kaç Bitti?

Manchester United Sevilla maç özeti golleri izle... Sevilla turladı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'turu rövanş karşılaşmasında Manchester United ile Sevilla 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. Manchester United Sevilla maçı kaç kaç bitti? Manchester United Sevilla maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Manchester United 1-2 Sevilla Maçı Özeti ve Golleri İzle |Manchester United Sevilla Maçı Kaç Kaç Bitti?

14 Mart 2018 00:50

Manchester United Sevilla maç özeti ve golleri izle linki bu haberde. Sevilla çeyrek finale adını yazdırdı. İngiliz ekibi Manchester United, 0-0 biten rövanş karşılaşmasında Sevilla'yı ağırladı. Manchester United , Sevilla'yı 2-1 yendi. 

Manchester United 1-2 Sevilla

 

 

Manchester United 1-2 Sevilla maç özetini izlemek için tıklayınız

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

İngiliz ekibi Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele etti. Kırmızı Şeytanlar Basel, CSKA Moskova ve Benfica'nın yer aldığı gruptan 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lider çıktı.

Manchester United İngiltere Premier Lig'de ise çıktığı 30 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Manchester United 78 puanlı Manchester City'nin ardından 65 puanla 2. sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor'un yer aldığı E Grubu'nda oynayan Sevilla gruptan 2. sırata çıktı. 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubilyet ile 9 puan topladılar.

Sevilla La Liga'da ise bu sezon istikrarsız bir görüntü çiziyor. 28 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan İspanyol ekibi 45 puan ile 5. sırada bulunuyor

 

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