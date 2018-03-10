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ÖZET İZLE: Manchester United 2-1 Liverpool Maçı Özeti ve Golleri İzle | Manchester United Liverpool kaç kaç bitti?

Premier Lig’in 30.hafta karşılaşmasında Manchester United Liverpool ile karşılaştı. Manchester United Liverpool maçı kaç kaç bitti? Manchester United Liverpool maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Manchester United 2-1 Liverpool Maçı Özeti ve Golleri İzle | Manchester United Liverpool kaç kaç bitti?

10 Mart 2018 17:25

Premier Lig’in 30.haftası üst sıraları ilgilendiren dev bir maça sahne oldu. Manchester United sahasında ağırladığı Liverpool'u Rashford'un attığı gollerle 2-1 mağlu etti. Premier Lig'de ikinci sırada bulunan  Manchester United puanını 65'e yükseltirken, Liverpool ise 60 puanda kaldı.

Manchester United Liverpool Maçı Özeti ve Golleri İzle 

Maçtan dakikalar

Ve maç Manchester United'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi

90' Liverpool takımı Sadio Mane ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Sadio Mane tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

84' Manchester United takımından Alexis Sanchez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

80' Marouane Fellaini ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

66' GOOOLL!! Eric Bailly yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Eric Bailly için şanssız bir an.

58' Manchester United, Ashley Young ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

54' Liverpool takımı Alex Oxlade-Chamberlain ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alex Oxlade-Chamberlain tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

53' Manchester United, David De Gea ile serbest vuruş kullanacak.

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

41' Liverpool takımı Alex Oxlade-Chamberlain ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alex Oxlade-Chamberlain tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

28' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan James Milner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

24' GOOLLL!! Marcus Rashford ile Manchester United farkı 2'ye çıkarıyor.

21' Liverpool takımından James Milner sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

14' GOOOLL!! Marcus Rashford Manchester United takımını öne geçiren golü atıyor.

6' Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Manchester United adına Scott McTominay kullanacak.

4' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Antonio Valencia ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Etiketler: liverpool, Manchester Unıted, Manchester United Liverpool golleri, Manchester United Liverpool maç özeti

 

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