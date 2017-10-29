ÖZET İZLE: Manisaspor 0-2 Ümraniyespor| Manisaspor Ümraniyespor Geniş Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar
9. dakikada Ümraniyespor atağında Emircan ile paslaşarak ceza sahası içerisine giren Vasilogiannis’in penaltı noktasının hemen sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
19. dakikada Metin’in sol kanattan ortaladığı topa altıpas üzerinde iyi yükselen Perovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.
47. dakikada Berkay’ın pasıyla ceza sol kanattan ceza sahası içerisine giren Meye’nin dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
50. dakikada Drole’nin sağ kanattan ortaladığı topta Grandmedical Manisaspor savunması ile kaleci Emrullah’ın arasına giren Emircan’ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
62. dakikada Sebaihi’nin rakip ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Burak son anda uzanarak kornere yumrukladı.
84. dakikada Sebaihi'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Meye'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarıya gitti.
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Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Engin Erdem xx, Gökhan Barcın xx
Grandmedical Manisaspor: Emrullah x, Abdülkadir xx, Hikmet x, Dimov x, Mustafa x, Metin x (Fahri dk. 67 x), İsmail Haktan x (Sebaihi dk. 59 x), Atiemwen xx, Berkay x (Ümit Yasin dk. 77 x), Perovic x, Meye x,
Yedekler: Göktuğ, Hüseyin, Akın, Asım, Zahit
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Ümraniyespor: Burak xx, Appindangoye xxx, Mehmet xx, Oğuz xx, Merthan xx, Timur xx, Vasilogiannis xxx, İbrahim xx, Cleyton xx (Bulut dk. 88 ?), Emircan xxx (Samet dk. 82 x), Drole xx (Serdar dk. 77 xx)
Yedekler: Metin Erol, Rangelov, Bahadır, Mücahit, Tarık, Kerem
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Goller: Vasilogiannis (dk. 9), Emircan (dk. 50) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Berkay (Grandmedical Manisaspor), Merthan, Timur (Ümraniyespor)