ÖZET İZLE: Manisaspor 1-6 Erzurumspor Maç Özeti Golleri İzle| Manisa Erzurum kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar

27. dakikada ceza alanı sağından Alper’in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Ömer Buğdaycı’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

46. dakikada Abdulkadir’in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Mert Nobre’nin kafa vuruşunda top kaleci Zafer’in kucağında kaldı.

48. dakikada BB Erzurumspor atağında Burhan’ın pasında ceza sahası içerisinde Mert Nobre’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Erhan’ın sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktasının hemen sağında iyi yükselen Mert Nobre’nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

63. dakikada BB Erzurumspor, rakip ceza yayının bir metre gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Taylan, serbest vuruşu Abdulkadir’e pas vererek kullandı. Abdulkadir’in bekletmeden gelişine sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden ağlarla buluştu. 1-2

71. dakikada G.Manisaspor savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisinin üzerinde Scuk’un önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda top filelere gitti. 1-3

76. dakikada BB Erzurumspor atağında sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Erhan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 1-4

85. dakikada topu önüne alan Erhan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-5

87. dakikada Osman'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpas içerisinde Mert Nobre'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-6

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ahmet Şimşek xx, Sezgin Çınar xx

G.Manisaspor: Zafer x, Berk x (Bayram dk. 83 x), Hüseyin x, Ulaş x, Asım x, İlkay xx, Kemal x, Kağan xx, Akın x (Ömer Atiş dk. 58 x), Ömer Buğdaycı xxx, Alper xx (Furkan dk. 68 xx)

Yedekler: Deniz, Cemal, Okan, Aykut

Teknik Direktör: Ünal Taşçı

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xx, Acka xx, Tolga xx, Hakan Arslan xx, Lokman xx, Metin x (Abdulkadir dk. 46 xxx), Burhan xxx (Demba dk. 74 xx), Taylan xx, Scuk xxx, Erhan xxx (Osman dk. 86 ?), Mert Nobre xxx

Yedekler: Kerem, Trtovac, Muhammet Bahadır, Erman, Muammer, Alperen, Muhammet Emin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Ömer Buğdaycı (dk. 27) (G.Manisaspor), Mert Nobre (dk. 48 ve 87), Abdulkadir (dk. 63), Scuk (dk. 71), Erhan (dk. 76 ve 85) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Ömer Buğdaycı, İlkay (G.Manisaspor)