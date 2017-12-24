ÖZET İZLE: Manisaspor 3-1 Balıkesirspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Manisaspor Balıkesirspor kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Grandmedical Manisaspor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Sebaihi’nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zahit’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Aissati’nin pasıyla topa sahip olan Abdukadir Özgen’in rakip ceza yayının solundan sert

vuruşunda kaleci Göktuğ, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

34. dakikada hızlı gelişen Balıkesirspor atağında Aissati’nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda top Manisaspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

59. dakikada Aissati’nin orta saha yakınlarından havadan gönderdiği pasta ceza sahası çizgisi önünde topu kontrol eden Sedat’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.

73. dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Sebaihi’in arka direğe gönderdiği pasta bekletmeden vuruşunu yapan Meye topu filelere gönderdi. 2-0

76. dakikada Metin’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top bir kez daha ağlara gitti. 3-0

88. dakikada ceza sahası içerisinde Kethevoama'nın pasıyla topla buluşan Abdulkadir Özgen'in altıpas çizgisinin sağ köşesinden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

90+3. dakikada Kethevoama'nın ceza yayının yaklaşık 3 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, altıpas üzerinde iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay xx, Mehmet Kapluhan xx, Deniz Caner Özaral xx

Grandmedical Manisaspor: Göktuğ xxx, Mikic xx, Ümit Yasin xx, Mustafa xx, Abdulkadir Korkut xx, Metin xxx, İsmail Haktan xx (Berkay dk. 68 xx), Sebaihi xxx, Zahit xxx (Alper dk. 90+2 ?), Perovic xx, Meye xxx,

Yedekler: Emrullah, Hüseyin, Asım, Ömer, Kağan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Balıkesirspor Baltok: Vukovic x, Cüneyt x, Uğur x (Mehmet dk. 77 x), Glumac x, Bülent x, Nizamettin x (Kethevoama dk. 75 x), Aissati xx, Sedat x, Cumali x, Abdulkadir Özgen xx, Otoo x

Yedekler: Atilla, Oğuzhan, Muhammed Ali, Furkan, Doğa

Teknik Direktör: Can Cangök

Goller: Zahit (dk. 12), Meye (dk. 73), Metin (dk. 76) (Grandmedical Manisaspor), Abdulkadir Özgen (dk. 88) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Cumali, Cüneyt, Aissati (Balıkesirspor Baltok), Perovic, Meye, Ümit Yasin, Mikic (Grandmedical Manisaspor)

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ

