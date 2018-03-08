ÖZET İZLE: Milan 0-2 Arsenal Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle | Milan Arsenal kaç kaç bitti?

İtalya'da bu akşam Milan ve Arsenal arasında oynanan maç nefesleri kesti. San Siro'da oynan mücadelede Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalyan ekibi Milan, Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Mesut Özil'li Arsenal'i ağırladı. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı maç saat TSİ 21.00'de başladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında köklü İtalyan kulübü AC Milan, İngiliz ekibi Arsenal ile karşılaştı. San Siro'da oynan dev mücdeleyi Arsenal 2-0 kazandı. Arsenal'a galibiyeti getiren goller 15. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan, 45+4'te ise Ramsey'den geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan İngiliz ekibi Arsenal evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj elde etti.

Öte yandan Arsenal'ın 2 golünün de asisti Mesut Özil'den geldi. Özil, sergilediği performansla maça damgasını vurdu.

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Milan daha önce UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 11 puanla lider bitirmiş ve son 32 turunda da Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad'ı eleyerek son 16 turunda Arsenal'in rakibi olmuştu. Avrupa Ligi H Grubu'nu 13 puanla lider bitiren Arsenal ise ise son 32 turunda İsveç takımı Östersunds'u geçmişti.

MİLAN 0-2 ARSENAL

MAÇTAN DAKİKALAR

90' Ve dev mücadeleyi Arsenal 2-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etti

80' Milan'da Davide Calabria çıkıyor ve yerine Fabio Borini oyuna giriyor

77' Sol çaprazdan Ricardo Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor

71' Milan'da oyuncu değişikliği! Patrick Cutrone çıkıyor ve yerine Andre Silva oyuna giriyor

64' Suso sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

57' Bonaventura ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor

49' Sağ çaprazdan Suso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor

45' Ve maçın ilk yarısını Arsenal 0-2 önde bitiriyor

45' GOOLLL!! Aaron Ramsey ile Arsenal farkı 2'ye çıkarıyor.

42' Danny Welbeck tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor

36' Ricardo Rodriguez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor

33' Rakip ceza sahası önünden Suso ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27' Calabria sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

15' GOOOLLLLL! Henrikh Mkhitaryan Arsenal takımını öne geçiren golü atıyor! Durum şimdi 1-0

13' Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Calum Chambers ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

4' Hakan Çalhanoğlu sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor

1' Ve kritik mücadele hakemin düdüğüyle başladı.... İki takıma da başarılar...

İŞTE KRİTİK MAÇIN İLK 11'LERİ

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Ramsey, Xhaka, Wilshere, Mkhitaryan, Mesut Özil, Welbeck