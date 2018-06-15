ÖZET İZLE: Mısır 0-1 Uruguay Maçı Özeti ve Golleri İzle |Mısır Uruguay kaç kaç bitti?

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, Mısır'ı 1-0 mağlup etti. Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Kasımpaşalı Trezeguet'nin formasını giydiği Mısır ile Galatasaraylı Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay karşı karşıya geldi. Ekaterinburg Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Jose Gimenez, kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak Uruguay'a galibiyeti getirdi. Öte yandan Galatasaraylı kaleci Muslera, hatasız bir performans sergilerken, Kasımpaşalı Trezeguet ise gol yollarında etkisiz kaldı.

Yedek kulübesinde başlayan Liverpool'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah ise forma şansı bulamadı.

Mısır Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Essam al-Hadary (El-Taawoun), Mohamed al-Shennawy (El-Ehli Kahire), Sherif Ekramy (El-Ehli Kahire)

Savunma: Ahmed Fathi (El-Ehli Kahire), Saad Samir (El-Ehli Kahire), Ayman Ashraf (El-Ehli Kahire), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (El-Fatih), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles)

Orta saha: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel-Razık Shikabala (El-Raed), Abdallah Said (El-Ehli Cidde), Sam Morsy (Wigan Athletic), Mohamed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (El-İttihad Cidde), Ramadan Sobhi (Stoke City), Trezeguet (Kasımpaşa), Amr Warda (Atromitos)

Forvet: Marwan Mohsen (El-Ehli Kahire), Muhammed Salah (Liverpool)

Uruguay Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

Savunma: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)