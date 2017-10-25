ÖZET İZLE: Ofspor 1-3 Yeni Malatyaspor|Ofspor Yeni Malatyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar
43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Turgut Doğan Şahin’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
66. dakikada Turgut Doğan Şahin rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Beycan’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
71. dakikada Dia’nın Fatih Aydın ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Niyazı takımını 1-0 öne geçirdi.
85. dakikada Ofspor ceza sahası oluşan karambolde Cissokho’nun pasında arka direkte topla buluşan Arturo Mina meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1
88. dakikada penaltı atışını kullana Eren Tozlu meşin yuvarlağı kaleci Beycan’ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-1
89. dakikada Dening’in sağ taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu savunmada Selim Şahin’in çarpmasıyla meyin yuvarlak ağalarla buluştu. 3-1
İŞTE MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek
Hakemler: Serkan xx, İsmail Şencan xx, Erkan Akbulut xx
Ofspor: Beycan x, Fatih Kaan xx, Selim Şahin xx, Canberk x (Nevzat Bilen dk. 85 x), Muammer Sarıkaya x, Muhammet Fettahoğlu x, Niyazi Çolak xx, Fatih Aydın xx, Hamdi Dereli x, Furkan Karabatak x (Talha Aydemir x), Ferhat Aydın xx
Yedekler: Yunus Emre, Mustafa Emin, Nevzat Bilen, Onur, Faruk
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Evkur Yeni Malatyaspor: Fernolle xx, Sincere xx (Dening dk. 58 x), Murat Akça xx, Arturo Mina xxx, Rahman Buğra Çağıran x (Cissokho dk. 46 xx), Murat Yıldırım xx, Furkan Pekşen x (Barazite dk. 75 xx), Dia xx, Turgut Doğan Şahin xx, Eren Tozlu xx, Mustafa Batuhan Altıntaş xx
Yedekler: Emre, Pereira, Boutaıb, Fatih Gürden, Sadık, Adem Büyük, Chebeke,
Goller: Niyazi (dk. 71 pen.), (Ofspor), Arturo Mina (dk. 85), Eren Tozlu (dk. 88 Pen), Selim Şahin (dk. 89 k.k)
Sarı Kartlar: Mummer Sarıkaya, (Ofspor), Dia (Evkur Yeni Malatyaspor)
Gökmen Şahin