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ÖZET İZLE: Osmanlıspor 0-0 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti İzle| Osmanlıspor Yeni Malatyaspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 18.hafta karşılaşmasında Osmanlıspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Osmanlıspor Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Osmanlıspor Yeni Malatyaspor geniş özeti izle...

ÖZET İZLE: Osmanlıspor 0-0 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti İzle| Osmanlıspor Yeni Malatyaspor kaç kaç bitti?

20 Ocak 2018 23:04

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Osmanlıspor, Süper Lig'in 18. haftasında evinde konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar 

11. dakikada Numan Çürüksu'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus penaltı çizgisini gösterdi. Topun başına geçen Khalid Boutaib'in şutunu kaleci Karcemarskas kurtardı.

19. dakikada Sadio Diallo'nun ceza sahası dışından şutunu kaleci Karcemarskas kurtardı.

29. dakikada sol kanattan açılan ortaya kafa vuran Boutaib'in şutunu Karcemarskas çeldi. Dönen topla buluşan Boutaib vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.

48. dakikada Turgut Doğan Şahin'in pasıyla topla buluşan Boutaib'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Karcemarskas kornere çeldi.

56. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci kornere çeldi.

78. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası içinde çektiği röveşetada meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşcıoğlu xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Muhammet Bayır xx, Vrsajevic xx, Mehmet Güven xx (Lembi dk. 77 xx ), Musa Çağıran xx, Serdar Gürler xx, Raheem Lawal xx (Regattin dk. 31 xx), Aminu Umar xx, Doukara x (Cikalleshi dk. 64 xx)

Yedekler: Hakan Arıkan, Maxso, Luiz Carlos

Teknik Direktör: İrfan Buz

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Cissokho xx, Murat Akça xx, Sadık Çiftpınar xx, Chebake xx, Murat Yıldırım xx, Diallo xx (Emanuel Dening dk. 77 xx), Godson xx, Adem Büyük xx, Turgut Doğan Şahin xx (Eren dk. 62 xx), Boutaib xx

Yedekler: Farnolle, Mina, Gökhan Akkan, Sincere Seth, Pereira, Berk Yıldız, Barazite

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor) 

Abdullah Sarıca - Cem Geçim
 

 

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