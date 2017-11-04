ÖZET İZLE: Osmanlıspor 1-1 Fenerbahçe|Osmanlıspor Fenerbahçe Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar
7. dakikada Ozan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Giuliano, ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada savunmadan açılan ortada savunmanın arkasına sarkan topa Umar'dan önce hamle yapan Volkan Demirel topu uzaklaştırdı.
25. dakikada savunmadan Numan'ın uzun mesafeli gönderdiği ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Umar, kaleci Volkan'ı geçemedi.
27. dakikada Regattin'in ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.
31. dakikada topu sürerek ceza alanına giren Regattin'in vurduğu şut direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
51. dakikada Osmanlıspor ceza alanı önü sol çaprazdan duran top kazandı. Topun başına geçen Serdar'ın şutunda kaleci Volkan topa hakim oldu.
56. dakikada Giuliano'nun kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekerek arka direkte bulunan Alper'in önünde kaldı. Alper topu ceza alanı dışında bekleyen Dirar'a çıkardı. Dirar'ın bekletmeden çektiği şut kaleci Hakan'da kaldı.
62. dakikada sol kanatta Giuliano ile ver kaç yapan Alper kaleci Hakan'la karşı karşıya kaldı. Alper'in şutu kaleci Hakan'da kaldı.
63. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Josue'nin düzgün ve sert şutu direği sıyırarak dışarı çıktı.
77. dakikada Janssen'in ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Hakan iki hamlede güçlükle kontrol etti.
80. dakikada Vrsajevi'in sağ çaprazdan açtığı ortada topu önünde bulan Doukara topa hamle yapmakta gecikince savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
89. dakikada Sadeghian'ın sol kanattan kaleye doğru yerden açtığı ortada topa hamle yapan Umar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
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Stat: Osmanlı Stadyumu
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Osmanlıspor: Hakan xx, Vrsajevic xx, Maxsö xx, Numan xx, Pinto xx, Lawal xx, Musa xx, Serdar xx, Josue xx, Regattin xx, Umar xx
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Koray Altınay, Prochazka, Ninaj, Sadeghian, Carlos, Özer, Hasan, Tugay, Doukara
Teknik Direktör: İrfan Buz
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Isla x (Şener dk. 37 xx), Neustadter xx, Neto xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Ozan xx, Dirar xx, Valbuena ? (Alper Potuk dk. 9 xx), Giuliano xx, Janssen xx
Yedekler: Erten, Cameni, İsmail, Yiğithan, Aatif, Samed, Soldada, Ahmethan
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Giuliano (dk. 7) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Vrsajevic, Josue (Osmanlıspor)
Cem Geçim - Seyid Fatih Poyraz - Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın