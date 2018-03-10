ÖZET İZLE: Osmanlıspor 2-1 Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Osmanlıspor Bursaspor kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor sahasında ağırladığı Bursaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR!

17. dakikada Regattin’nin kullandığı köşe vuruşunda top arka direkte bomboş bulunan Mehmet’in önünde kaldı. Mehmet tek dokunuşla topu altı pas üzerinde bulunan Umar’a çıkardı. Umar gelişine vurduğu şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

22. dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı köşe vuruşunda Agu’nun yükselerek vurduğu kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

35. dakikada Ekoko’dan aldığı pasla ceza sahası içine giren Batalla dengesini kaybederken vurduğu şutta top savunmada Muhammed’e çarparak kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

39. dakikada Lembi’nin ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top savunmadan sekerek kornere çıktı.

44. dakikada yaklaşık 30 metreden faul kazanan Osmanlıspor’da topun başına Regattin geçti. Regattin'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

48. dakikada sol kanattan kazanılan faulde topun başına Pablo Batalla geçti. Batalla'nın ortasında Mikel Agu ön direkte topu kafasıyla kaleye yönlendirdi, top kaleci Zydrunas Karcemarskas'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Ekoko kale dibinde yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

70. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine giren Dzon Delarge'ın pasını Moussa Sow’a aktardı. Sow penaltı noktası üzerinde sağ ayağıyla bekletmeden vurduğu şutta top üstten auta çıktı.

71. dakikada Adrien Regattin'in pasıyla savunmanın arkasına çok iyi sarkan Serdar Gürler topla buluştu. Serdar ceza alanı içinde topla buluştuktan sonra, pasını Aminu Umar' aktardı. Müsait pozisyondaki Aminu Umar, altı pas önünde vurduğu şutta savunmadan Mikel Agu son anda araya girdi ve mutlak bir golü önledi.

83. dakikada Serdar ceza sahası içine girer girmez vurduğu sert şutta kaleci Harun soluna yatarak topu

güçlükle kornere çeldi.

89. dakikada ceza sahası hemen dışından faul kazanan Osmanlıspor’da Serdar topun başına geçti. Serdar’ın vuruşunda top direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Tiago Pinto xx, Regattin xxxx, Mehmet Batdal xx, Muhammed Bayır xx, Umar xxx (Numan Çürüksu dk 90+1 ?), Ceyhun Gülselam xx, Yalçın Ayhan xx, Payam Sharafabad xx (Serdar Gürler dk. 55 xx), Lembi xx (Mehmet Güven dk. 76 x), Anıl Karaer xx

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Maxsö, Cikalleshi, Eren İyican, Furkan Özçal

Teknik Direktör: İrfan Buz

Bursaspor: Harun Tekin xx, Ertuğrul Ersoy xx, Christian Tarouco xx, Batalla xx, Ekoko xx, Aziz Eraltay xx, Abdullahi Shehu xx, Barış Yardımcı xx (Moussa Sow dk. 46 xx), Stancu xx (Teodor Grozav dk. 80 x), Yusuf Erdoğan xx (Delarge dk. 67 xx), Mikel Agu xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Sinan Bakış, Furkan Soyalp, Josua John, Onur Atasayar, Bostock, Ekong, Moussa Sow

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Goller: Umar (dk. 17), Regattin (dk. 44) (Osmanlıspor), Ekoko (dk. 48) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Pinto, Regattin, Mehmet Güven (Osmanlıspor), Abdullahi Shehu, Teodor Grozav, Batalla (Bursaspor)

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim

