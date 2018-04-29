ÖZET İZLE: Osmanlıspor Başakşehir özet ve golleri izle

Osmanlıspor - Başakşehir maçı! Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi.İstanbul temsilcisi karşılaşmayı Visca Adebayor ve Epueranu ve Mossoro'nun golleriyle 3-1 kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Mücadelede Osmanlıspor'un tek golünü ise Numan kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 65'e yükseltti. Osmanlıspor ise 32 puanla düşme potasında yer aldı.

OSMANLISPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖZETİ İZLE



OSMANLISPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI GOLLERİ İZLE

Ligde gelecek hafta Osmanlıspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise kendi sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sol taraftan Emre’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Epureanu’nun şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

7. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Adebayor’un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

40. dakikada Musa Arda’nın hatasında topla buluşup Başakşehir ceza alanının içine kadar girdi. Musa topa vurmakta gecikince savunma araya girerek topu kornere çeldi.

41. dakikada Emre’nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Costa’nın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas soluna yatarak topu kontrol etti. 42. dakikada Regattin’in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Musa, topu arka direkte bulunan Numan’a indirdi. Numan yere düşerken vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

53. dakikada Caiçara topla birlikte ceza sahasına girerken pasını Visca’ya aktardı. Visca'nın Yalçın’a vücut çalımı attıktan sonra şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Regattin'in şutu kaleci Volkan’dan döndü ve savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

74. dakikada Mossoro pasını ceza sahasında bulunan Çaiçara’ya aktardı. Caiçara’nın kontrolsüz vuruşunda top Adebayor’un önünde kaldı. Adebayor'un yere düşerken vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

88. dakikada Visca’nın kullandığı köşe atışında topa yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas’tan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulunan Epureanu topu ağlarla buluşturdu. 1-3

90+1 dakikada Elia’nın pasında topla buluşan Mossorro kayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4

Stat: Osmanlı

Hakemler: Ümit Öztürk x, Mustafa Emre Eyisoy xx, İsmail Şencan xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Tiago Pinto xx, Vrsajevic xx, Ceyhun Gülselam xx, Serdar Gürler xx, Regattin xx (Özer Hurmacı dk. 78 x), Lembi xx, Musa Çağıran xx (Umar dk. 71 xx), Cikalleshi xx

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mehmet Güven, Maxsö, Luiz Carlos, Eren İyican, Furkan Özçal, Muhammed Bayır, Anıl Karaer

Teknik Direktör: İrfan Buz

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Clichy xx, Caiçara xx, Manuel de Costa xx, Epureanu xx, Visca xx, Emre Belezoğlu xx (Gökhan İnler dk. 81 x), Arda Turan xx (Mossoro dk. 46 xx), Elia xx, Mahmut Tekdemir xx, (İrfan Can Kahveci dk. 46 xx), Adebayor xx

Yedekler: Mert Günok, Attamah, Bajic, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan Erdem,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Numan Çürüksu (dk. 42) (Osmanlıspor), Visca (dk. 53), Adebayor (dk. 74), Epureanu (dk. 88),

Mossorro (dk. 90+1) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Musa Çağıran, Numan Çürüksu, Serdar Gürler, Lembi (Osmanlıspor), Adebayor, Mahmut Tekdemir (Başakşehir)