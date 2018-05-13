ÖZET İZLE | Osmanlıspor Beşiktaş özet izle goller izle

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.



Siyah - Beyazlılar mücadeleyi Anıl (k.k), Mustafa Pektemek ve Love'ın attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Başkent ekibinin golleri ise Serdar Gürler'den geldi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 68'e yükseltti. Osmanlıspor ise 33 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada Lumanza’nın savunma arkasına attığı pas ile topla buluşan Serdar, kaleci Fabricio ile karşı karşıya kaldı. Serdar yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

45+1. dakikada Ceyhun'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umar’ın vurduğu şutta kaleci Fabricio topu iki hamlede kontrol etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada Lens’in sol kanattan yaptığı ortada Anıl’a çarpan top filelere gitti. 1-1

49. dakikada savunma arkasında topla buluşan Umar'ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'yi geçip kaleye doğru yönelirken Gökhan Gönül çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

51. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasında altı pas üzerinde bulunan Mustafa Pektemek kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın önünde topu göğüsüyle ağlarla buluşturdu. 1-2

56. dakikada Ceyhun Gülselam’ın ortasında Serdar Gürler'in röveşatasında top filelere gitti. 2-2

64. dakikada Osmanlıspor'un kontratağında Regattin'in şutu kaleci Fabri'den döndü.

70. dakikada Oğuzhan’ın ara pasında kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kalan Vagner’in şutunu Karcemarskas kontrol etti.

80. dakikada Gökhan Gönül’ün ortasında topa yükselen Vagner Love'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Osmanlı

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Serdar Gürler xxxx, Regattin xx, Luiz Carlos xx (Cikalleshi dk. 57 ?), Muhammed Bayır xx, Umar xx (Maxsö dk. 72 xx), Ceyhun Gülselam xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Lumanza xx (Özer Hurmacı dk. 80 ?), Anıl Karaer xx

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Eren İyican, Furkan Özçal

Teknik Direktör: İrfan Buz

Beşiktaş: Fabricio xx, Babel xx, Oğuzhan Özyakup xx (Fatih Aksoy dk. 86 ?), Medel xx, Lens xx, Tolgay x (Mustafa Pektemek dk. 43 xx), Necip Uysal xx, Vida xx, Gökhan Gönül xx, Talisca xx, Larin xx (Vagner Love dk. 65 x)

Yedekler: Tolga Zengin, Alpay Çelebi, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Serdar Gürler (dk. 6 ve 56) (Osmanlıspor), Anıl Karaer (dk. 47 k.k.), Mustafa Pektemek (dk. 51), Vagner Love (dk. 80)

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