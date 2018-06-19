ÖZET İZLE: Polonya 1-2 Senegal Maçı Özeti ve Golleri İzle | Polonya Senegal kaç kaç bitti?

Polonya Senegal maçı geniş özeti ve golleri izle... Dünya Kupasında Polonya ile Senegal karşılaşırken; futbol severler Polonya Senegal maçı skor kaç kaç bitti, Polonya Senegal maçı özeti ve golleri izle linkini merak ediyor. Turnuvada Polonya, Senegal, Kolombiya ve Japonya'nın bulunduğu H Grubu'nda ilk maçlar bugün noktalandı. Gündüz Kolombiya ile Japonya, saat karşı karşıya gelirken; akşam saat 18:00'de ise Polonya ile Senegal karşı karşıya geldi... Senegal, dakika 37'de Thiago Cionek'in kendi kalesine gönderdiği topla 1-0 öne geçti. Dakikalar 61'i gösterdiğinde M'baye Niang sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı. 86'da Grzegorz Krychowiak farkı 1'e indirse de bu Polonya için yeterli olmadı ve Senegal turnuvada galibiyetle başladı.

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Polonya Dünya Kupası aday kadrosu

Kaleci: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea), Wojciech Szczesny (Juventus)

Savunma: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jedrzejczyk, Michal Pazdan (Legia Varşova), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Orta saha: Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Arkadiusz Milik (Napoli), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht)

Senegal Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Khadim Ndiaye (Horoya), Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (Torino)

Savunma: Kara Mbodji (Anderlecht), Kalidou Koulibaly (Napoli), Moussa Wague (Eupen), Saliou Ciss (Angers), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Lamine Gassama (Alanyaspor), Salif Sane (Hannover 96)

Orta saha: Pape Alioune Ndiaye (Stoke City), Idrissa Gana Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Cheikh N’Doye (Birmingham City), Alfred Ndiaye (Wolverhampton)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Keita Balde (Monaco), Ismaila Sarr (Rennes), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Konate (Amiens), Mame Biram Diouf (Stoke City), Mbaye Niang (Milan), Moussa Sow (Al Ahli Dubai)

DÜNYA KUPASI MAÇLARINI 4K NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Dünya Kupası maçları, TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarında ekrana gelecek. Peki 4K nasıl izleyebilirsiniz?

Yayınları izleyebilmeniz için gerekenler;

– 4K Ultra HD çözünürlüğünde bir televizyon

– En az 4K 50p yayın destekleyen dahili uydu alıcı ya da harici decoder (30p dahili video alıcıya sahip 4K TV’ler yayını alamayacaklar)

– Dijital uydu alıcınızın arkadasındaki anten girişini, doğrudan dahili uydu alıcısı olan Ultra HD TV’nizin uydu girişine takması yeterli.

– En son olarak televizyonunuzun dahili uydu alıcısına TRT 4K frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken ayar:

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

TRT 4K platform olarak, Turkcell TV Plus 100. kanal, Digiturk 399. kanal ve Tivibu üzerinde bulunuyor. Bu platformlardan kolayca Dünya Kupası maçlarını takip edebilirsiniz.