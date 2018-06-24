ÖZET İZLE | Polonya - Kolombiya özet izle goller izle

Polonya - Kolombiya karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Polonya ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

H Grubu'nda oynanan karşılaşmayı Kolombiya 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri Mina, Falcao ve Cuadrado kaydetti.

Bu sonucun ardından Kolombiya puanını 3'e yükseltti ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Polonya ise henü puanla tanışamadı ve turnuvaya veda etti.

Grubun son haftasında Kolombiya Senegal ile karşılaşacak. Polonya ise Japonya ile karşı karşıya gelecek.

