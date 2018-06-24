Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.

ÖZET İZLE | Polonya - Kolombiya özet izle goller izle

Polonya - Kolombiya... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Polonya ile Kolombiya karşı karşuya geldi. İşte Polonya - Kolombiya karşılaşmasının geniş özeti ve detayları...

ÖZET İZLE | Polonya - Kolombiya özet izle goller izle

24 Haziran 2018 22:58

Polonya - Kolombiya karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Polonya ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

H Grubu'nda oynanan karşılaşmayı Kolombiya 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri Mina, Falcao ve Cuadrado kaydetti.

Bu sonucun ardından Kolombiya puanını 3'e yükseltti ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Polonya ise henü puanla tanışamadı ve turnuvaya veda etti.

Grubun son haftasında Kolombiya Senegal ile karşılaşacak. Polonya ise Japonya ile karşı karşıya gelecek.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç