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ÖZET İZLE | Portekiz - İspanya özet izle goller izle

Dünya Kupası'nda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. İşte Portekiz İspanya mücadelesinin geniş özeti ve maçın detayları...

ÖZET İZLE | Portekiz - İspanya özet izle goller izle

15 Haziran 2018 22:48

Portekiz - İspanya karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Portekiz'in tüm gollerini biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo atarken, İspanya'nın gollerini Diego Costa (2) ve Nacho Fernandez kaydetti.

Bu sonuçla iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

Grupta bir sonraki maçta İspanya İran ile karşılaşacak. Portekiz ise Fas ile karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ - İSPANYA KARŞILAŞMASININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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