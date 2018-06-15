ÖZET İZLE | Portekiz - İspanya özet izle goller izle

Portekiz - İspanya karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Portekiz'in tüm gollerini biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo atarken, İspanya'nın gollerini Diego Costa (2) ve Nacho Fernandez kaydetti.

Bu sonuçla iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

Grupta bir sonraki maçta İspanya İran ile karşılaşacak. Portekiz ise Fas ile karşı karşıya gelecek.

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