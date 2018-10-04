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ÖZET İZLE: Porto: 1-0 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle | Porto GS kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Porto: 1-0 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle | Porto GS kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Porto: 1-0 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle | Porto GS kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Porto ile karşılaştı. Porto Galatasaray maçının geniş özeti ve golleri izle. Porto Galatasaray maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Porto Galatasaray Maçı Geniş Özeti Ve Golleri İzle... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

3. dakikada sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe atışında altıpasa yakın bir noktadan Maicon'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 

13. dakikada sağ kanattan son çizgiye doğru inen Onyekuru'nun pasında penaltı noktası üzerinde Sinan'ın gelişine şutunda savunma topun kaleye gitmesini önledi. 

27. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Corona son çizgiye inerek ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumda Brahimi'nin gelişine şutunu Fernando kurtardı. 

38. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nagatomo'nun şutunda kaleci Casillas gole izin vermedi. 

45. dakikada orta sahada buluştuğu topla hızla ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün şutu kaleci Casillas'tan döndü. 

49. dakikada sol kanattan Telles'in köşe atışında altıpas noktası üzerinde bomboş durumda bulunan Marega'nın kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0

66. dakikada sol kanattan Bharimi'nin ortasında penaltı noktasının gerisinden Corona'nın şutunu Muslera iki hamlede kontrol etti.

76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in pasında topla buluşan Sinan, tekrar Rodrigues'i gördü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

84. dakikada Andre Pereira'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Marega'nın şutunda Muslera gole izin vermedi.

Stat: Estadio do Dragao

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett

Porto: Iker Casillas, Eder Militao, Alex Telles, Maxi Pereira, Felipe Augusto, Danilo Pereira,

Hector Herrera (Sergio Oliveira dk. 89 ?), Otavio (Andre Pereira dk. 80 ?), Moussa Marega, Yacine

Brahimi, Jesus Corona (Torres dk. 69),

Yedekler: Vana, Chidozie Awaziem, Adrian Lopez, Hernani Fortes

Teknik Direktör: Sergio Conceiçao

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk (Selçuk dk. 69), Fernando (Yunus dk. 86 ?), Belhanda (Feghouli dk. 74), Onyekuru, Rodrigues, Sinan

Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ozan Kabak, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Marega (dk. 49) (Porto)

Sarı kartlar: Donk, Serdar Aziz, Linnes, Maicon (Galatasaray), Eder Militao, Danilo Pereira, Otavio (Porto)  

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