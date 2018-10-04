ÖZET İZLE: Porto: 1-0 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle | Porto GS kaç kaç bitti?

Porto Galatasaray Maçı Geniş Özeti Ve Golleri İzle... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
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Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe atışında altıpasa yakın bir noktadan Maicon'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
13. dakikada sağ kanattan son çizgiye doğru inen Onyekuru'nun pasında penaltı noktası üzerinde Sinan'ın gelişine şutunda savunma topun kaleye gitmesini önledi.
27. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Corona son çizgiye inerek ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumda Brahimi'nin gelişine şutunu Fernando kurtardı.
38. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nagatomo'nun şutunda kaleci Casillas gole izin vermedi.
45. dakikada orta sahada buluştuğu topla hızla ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün şutu kaleci Casillas'tan döndü.
49. dakikada sol kanattan Telles'in köşe atışında altıpas noktası üzerinde bomboş durumda bulunan Marega'nın kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0
66. dakikada sol kanattan Bharimi'nin ortasında penaltı noktasının gerisinden Corona'nın şutunu Muslera iki hamlede kontrol etti.
76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in pasında topla buluşan Sinan, tekrar Rodrigues'i gördü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
84. dakikada Andre Pereira'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Marega'nın şutunda Muslera gole izin vermedi.
Stat: Estadio do Dragao
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett
Porto: Iker Casillas, Eder Militao, Alex Telles, Maxi Pereira, Felipe Augusto, Danilo Pereira,
Hector Herrera (Sergio Oliveira dk. 89 ?), Otavio (Andre Pereira dk. 80 ?), Moussa Marega, Yacine
Brahimi, Jesus Corona (Torres dk. 69),
Yedekler: Vana, Chidozie Awaziem, Adrian Lopez, Hernani Fortes
Teknik Direktör: Sergio Conceiçao
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk (Selçuk dk. 69), Fernando (Yunus dk. 86 ?), Belhanda (Feghouli dk. 74), Onyekuru, Rodrigues, Sinan
Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ozan Kabak, Ömer Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Marega (dk. 49) (Porto)
Sarı kartlar: Donk, Serdar Aziz, Linnes, Maicon (Galatasaray), Eder Militao, Danilo Pereira, Otavio (Porto)