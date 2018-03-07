ÖZET İZLE: PSG 1-2 Real Madrid Maçı Özeti ve Golleri İzle | PSG Real Madrid kaç kaç bitti?

PSG Real Madrid Maçı Özeti ve Golleri İzle! Şampiyonlar ikinci turu rövanş maçı yine dev bir maça sahne oldu. Real Madrid sahasında 3-1 yendiği Paris Saint-Germain’i deplasmanda da 2-1 yenmeyi başardı. Real Madrid böylece adını çeyrek finale yazdırırken dev eşleşmede goller ikinci yarıda geldi. Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Paris Saint-Germain'de Marco Verratti 66. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Mücadelede bir kişi eksik oynayan PSG, 71. dakikada Edinson Cavani'nin golüyle maça eşitlik getirdi. 82. dakikada Carlos Casemiro attığı golle Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi. Bu sonuçla Real Madrid adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Maçtan dakikalar

Ve Real Madrid maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran ekip oluyor

90' Gareth Bale, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Alphonse Areola kurtarıyor.

87' Real Madrid takımından Lucas Vazquez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

83' Real Madrid, Lucas Vazquez ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

80' GOOOLL!! Carlos Casemiro Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.

78' Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Paris St Germain adına Adrien Rabiot kullanacak.

74' Karim Benzema altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

71' GOOOLL!! Paris St Germain takımında golün adı Edinson Cavani.

66' Daha önce sarı kartı bulunan Marco Verratti, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.

59' Marco Asensio rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

55' Daniel Alves sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

51' Gooolll Real Madrid Ronaldonun attığı golle 1-0 öne geçiyor

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45' Hakem maçın ilk yarısının bitiren düdüğü çalıyor

39' Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Daniel Carvajal

33' Paris St Germain takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Angel Di Maria.

28' Kylian Mbappe sol kanatta kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

24' Paris St Germain takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Thiago Motta.

18' Real Madrid takımı bu dakikada gole çok yaklaşıyor. Kale ağzından Raphael Varane tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

17' Karim Benzema tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

11' Angel Di Maria ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

8' Real Madrid takımından Cristiano Ronaldo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

6' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Angel Di Maria ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.



PSG'de Neymar şoku

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldız Neymar'ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğunu açıkladı.

Fransa Ligue 1'de en yakın takipçisine 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan PSG'de yıldız oyuncu Neymar şoku yaşanıyor. Pazar günü oynanan Marsilya maçında sağ ayağından sakatlanan Brezilyalı yıldızın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğu ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ne zaman sahalara döneceği belirtilmezken, Neymar'ın 3-4 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.