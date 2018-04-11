ÖZET İZLE: Real Madrid 1-3 Juventus maçı özeti ve golleri | Real Madrid Juventus maçı kaç kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geliyor. ilk maçta İspanyol devi Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Juventus’u 3-0 mağlup ederek, büyük avantaj elde etti. İlk Maça hızlı başlayan İspanyol devi Real Madrid henüz 3. dakikada Cristiano Ronaldo’nun golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken 64. dakikada tekrar sahneye çıkan yıldız futbolcu Ronaldo şık bir röveşata ile skoru 2-0'a getirdi. 66. dakikada Paulo Dybala’nın ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atılması sonucu Juventus 10 kişi kaldı. Cristiano Ronaldo 3. golde ise asisti yapan isim oldu. Ronaldo’nun asistinde 72. dakikada Marcelo skoru tayin etti. İşte mücadelenin canlı yayın izleme bilgileri...

REAL MADRİD 1 - 3 JUVENTUS

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema

Juventus: Buffon, Sciglio, Benatia, Chiellini, Sandro, Pjanic, Khedira, Matuidi, Costa, Mandzukic, Higuain

Real Madrid Juventus HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tivubuspor'dan canlı olarak yayınlanacak.