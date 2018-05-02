ÖZET İZLE: Real Madrid 2-2 Bayern Münih Maç Özeti Golleri İZLE |Real Madrid Bayern Münih kaç kaç bitti?

Real Madrid Bayern Münih geniş özet ve golleri izle... UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, evinde Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. İspanyol ekibi, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’nde adını finale yazdırmış oldu. Santiago Barnebau’da Real Madrid, Cüneyt Çakır'ın yönettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih’i konuk etti. İlk gol maçın hemen başında geldi.

Henüz 3. dakikada Madrid defansından dönen topta meşin yuvarlağı önünde bulan Kimmich, düzgün bir vuruşla Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. 11. dakikada Real Madrid, Benzema’nın attığı golle skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı böyle sona erdi. İkinci yarının henüz başında Bayern defansının hatasını iyi değerlendiren Benzema, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak durumu 2-1 yaptı. Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Münih'in başarılı futbolcusu James Rodrigues sahneye çıktı ve skoru 2-2’ye getirdi. Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca karşılaşma bu skorla bitti ve finale yükselen taraf Real Madrid oldu.