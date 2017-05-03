Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Real Madrid 3-0 Atletico Madrid| Ronaldo'nun 3 gollü müthiş gecesi...

ÖZET İZLE: Real Madrid 3-0 Atletico Madrid| Ronaldo'nun 3 gollü müthiş gecesi...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı Madrid derbisinde Real Madrid evinde Atletico Madrid'i Cristiano Ronaldo'nun hat-trick'i ile 3-0 mağlup etti.

ÖZET İZLE: Real Madrid 3-0 Atletico Madrid| Ronaldonun 3 gollü müthiş gecesi...

03 Mayıs 2017 17:55

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i Cristiano Ronaldo'nun golüyle 3-0 yenerek final için büyük avantaj yakaladı.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10, 73, ve 87. dakikalarda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kaydetti.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Maçta üç kez topu ağlara göndererek "hat-trick" yapan Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 103 gole ulaştı ve 100 golü bulunan Atletico Madrid'i geçti. Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında 13 gole ulaştı ve Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano'ya ait (11 gol) Avrupa kupalarının yarı finallerinde en fazla gol atma rekorunu kırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. "hat-trick"ini yapan Ronaldo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı. 32 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile oynadıkları çeyrek final rövanşından sonra bu maçta da 3 gol atarak, üst üste ikinci "hat-trick"ini yaptı.

Karşılaşmanın rövanşı, 10 Mayıs'ta Vicente Calderon'da oynanacak.

ARALARINDAKİ SON 10 MAÇ

İSPK      07.01.2015      MS      Atletico Madrid 2 - 0 Real Madrid
İSPK      15.01.2015      MS      Real Madrid 2 - 2 Atletico Madrid
İS1         07.02.2015      MS      Atletico Madrid 4 - 0 Real Madrid
ŞMP      14.04.2015      MS      Atletico Madrid 0 - 0 Real Madrid
ŞMP      22.04.2015      MS      Real Madrid 1 - 0 Atletico Madrid
İS1         04.10.2015      MS      Atletico Madrid 1 - 1 Real Madrid
İS1         27.02.2016      MS      Real Madrid 0 - 1 Atletico Madrid
ŞMP      28.05.2016      Pen     Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid
İS1         19.11.2016      MS      Atletico Madrid 0 - 3 Real Madrid
İS1         08.04.2017      MS      Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid   

AVRUPA KUPALARINDA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde diğer yarı final mücadelesi ise yarın 21.45'te Monaco ile Juventus arasında oynanacak. Yarın akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final ilk maçında saat 19.45'te Ajax, Beşiktaş'ı eleyen Lyon'u ağırlayacak. Perşembe akşamı 22.05'te ise Avrupa Ligi'nin diğer yarı final mücadelesi Celta Vigo ile Manchester United arasında oynanacak. 

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo, geniş özet, gol izle, maç, real atletico, Real Madrid, ronaldo, Şampiyonlar Ligi, spor haberleri, Tivibu, TRT


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!