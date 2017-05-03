ÖZET İZLE: Real Madrid 3-0 Atletico Madrid| Ronaldo'nun 3 gollü müthiş gecesi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i Cristiano Ronaldo'nun golüyle 3-0 yenerek final için büyük avantaj yakaladı.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10, 73, ve 87. dakikalarda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kaydetti.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Maçta üç kez topu ağlara göndererek "hat-trick" yapan Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 103 gole ulaştı ve 100 golü bulunan Atletico Madrid'i geçti. Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında 13 gole ulaştı ve Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano'ya ait (11 gol) Avrupa kupalarının yarı finallerinde en fazla gol atma rekorunu kırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. "hat-trick"ini yapan Ronaldo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı. 32 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile oynadıkları çeyrek final rövanşından sonra bu maçta da 3 gol atarak, üst üste ikinci "hat-trick"ini yaptı.

Karşılaşmanın rövanşı, 10 Mayıs'ta Vicente Calderon'da oynanacak.

ARALARINDAKİ SON 10 MAÇ

İSPK 07.01.2015 MS Atletico Madrid 2 - 0 Real Madrid

İSPK 15.01.2015 MS Real Madrid 2 - 2 Atletico Madrid

İS1 07.02.2015 MS Atletico Madrid 4 - 0 Real Madrid

ŞMP 14.04.2015 MS Atletico Madrid 0 - 0 Real Madrid

ŞMP 22.04.2015 MS Real Madrid 1 - 0 Atletico Madrid

İS1 04.10.2015 MS Atletico Madrid 1 - 1 Real Madrid

İS1 27.02.2016 MS Real Madrid 0 - 1 Atletico Madrid

ŞMP 28.05.2016 Pen Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid

İS1 19.11.2016 MS Atletico Madrid 0 - 3 Real Madrid

İS1 08.04.2017 MS Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid

AVRUPA KUPALARINDA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde diğer yarı final mücadelesi ise yarın 21.45'te Monaco ile Juventus arasında oynanacak. Yarın akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final ilk maçında saat 19.45'te Ajax, Beşiktaş'ı eleyen Lyon'u ağırlayacak. Perşembe akşamı 22.05'te ise Avrupa Ligi'nin diğer yarı final mücadelesi Celta Vigo ile Manchester United arasında oynanacak.