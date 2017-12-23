ÖZET İZLE: Real Madrid Barcelona Maçı ve Golleri Geniş Özeti izle|Barça Real maçı kaç kaç bitti

Real Madrid Barcelona maçı geniş özeti ve golleri izle ve Real Madrid Barcelona maçı kaç kaç bitti? İşte Real Madrid Barcelona maçı geniş özeti ve golleri...

El Clasico'da Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i Messi, Suarez ve Vidal'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Real Madrid 0- 3 Barcelona

90' GOOOLL!! Aleix Vidal, Barcelona adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-3

84'SubstitutionBarcelona takımında oyuncu değişikliği; Paulinho oyundan çıkarken Andre Gomes oyuna giren isim.

64' GOOOLL!! Lionel Messi penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

63' Real Madrid için kötü haber! Hakem Jose Martinez kırmızı kartını gösteriyor ve Daniel Carvajal oyundan çıkarılıyor

54' GOOOLL!! Luis Suarez Barcelona takımını öne geçiren golü atıyor.

54' GOOOL SUAREZ!

46' Hakem ikinci yarıyı başlattı.

32' Ceza sahası içinde topla buluşan Cristiano Ronaldo, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marc-Andre Ter Stegen kurtarıyor.

31'BlockedShotGerard Pique altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

31'CornerBarcelona takımı korner kullanacak.

30' Barcelona takımından Paulinho tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

29'FoulPaulinho, Sergio Ramos tarafından faulle durduruluyor. Barcelona, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

29' Barcelona takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Messi.

29'FoulLuka Modric - Andres Iniesta mücadelesinde hakem, Real Madrid yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Barcelona lehine faul kararı veriyor.

29' Barcelona takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Barcelona adına Gerard Pique kullanacak.

28' Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Marcelo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28' Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Marcelo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

26'FoulCeza sahası içerisindeki Sergio Ramos - Thomas Vermaelen mücadelesinde hakem, Barcelona lehine faul kararı veriyor.

26' Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen ile serbest vuruş kullanacak.

26'CornerReal Madrid takımı korner kullanacak.

26' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Toni Kroos ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

26' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Mateo Kovacic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

24'CornerBarcelona takımı korner kullanacak.

24' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lionel Messi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21'FoulPaulinho, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Carlos Casemiro tarafından faule maruz kalıyor.

21' Barcelona takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sergi Roberto.

21'BlockedShotCristiano Ronaldo ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

20' Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Barcelona adına Gerard Pique kullanacak.

19'FoulPaulinho, ceza sahasına yakın bir noktada Sergio Ramos tarafından faule maruz kalıyor.

19'FoulLuka Modric, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Thomas Vermaelen tarafından faulle durduruluyor.

19' Real Madrid takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Real Madrid adına Toni Kroos kullanacak.

19' Real Madrid takımından Toni Kroos Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19'YellowBarcelona takımında Thomas Vermaelen hakem Jose Martinez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

17'FoulCristiano Ronaldo, orta saha çizgisine yakın bir noktada Sergio Busquets tarafından faule maruz kalıyor.

17' Real Madrid takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Luka Modric geçiyor.

13'OffsideHakem sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Cristiano Ronaldo için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

13'FoulCeza sahası içerisindeki Cristiano Ronaldo - Sergi Roberto mücadelesinde hakem, Barcelona lehine faul kararı veriyor.

13' Barcelona takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marc-Andre Ter Stegen.

12' Real Madrid takımından Raphael Varane sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

12' Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Toni Kroos ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11'CornerReal Madrid takımı korner kullanacak.

11' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Toni Kroos ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

9'FoulGerard Pique, orta yuvarlağa yakın bir noktada Cristiano Ronaldo tarafından faule maruz kalıyor.

9' Barcelona takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Sergio Busquets geçiyor.

8'OffsideAtak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Luis Suarez topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

6' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cristiano Ronaldo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5' Daniel Carvajal, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Marc-Andre Ter Stegen kurtarıyor.

4' Real Madrid takımından Cristiano Ronaldo sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2'OffsideHakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Cristiano Ronaldo

2'CornerReal Madrid takımı korner kullanacak.

2' Real Madrid takımından Daniel Carvajal sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

İki takım arasında oynanan son 5 maç ise şu şekilde;

Real Madrid 2 - 0 Barcelona

Barcelona 1 - 3 Real Madrid

Real Madrid 2 - 3 Barcelona

Real Madrid 2 - 3 Barcelona

Barcelona 1 - 1 Real Madrid