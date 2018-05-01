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ÖZET İZLE | Real Madrid - Bayern Münih özet izle goller izle

Real Madrid - Bayern Münih! Şampiyonlar Ligi yarı final Rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih 2-2 berabere kaldı. İşte Real Madrid - Bayern Münih karşılaşmasının özeti ve maçın detayları..

ÖZET İZLE | Real Madrid - Bayern Münih özet izle goller izle

01 Mayıs 2018 23:56

Real Madrid - Bayern Münih maçı!.. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid kendi sahasında Bayern Münih'i konuk etti.


Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken ilk maçı Almanya'da 2-1'lik skorla kazanan Madrid temsilcisi finale yükselen taraf oldu.


Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Benzema atarken, Bayern'in gollerini Kimmich ve James Rodriguez kaydetti.


CÜNEYT ÇAKIR TEPKİ ÇEKTİ


Öte yandan karşılaşmada düdük çalan FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla özellikle konuk ekip futbolcularının ve taraftarlarının tepkisini çekti.


REAL MADRID - BAYERN MUNIH KARŞILAŞMASININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


REAL MADRID - BAYERN MUNIH MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: Real Madrid Bayern Münih canlı izle, Real Madrid Bayern Münih TRT1 izle

 

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