ÖZET İZLE | Real Madrid - Bayern Münih özet izle goller izle

Real Madrid - Bayern Münih maçı!.. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid kendi sahasında Bayern Münih'i konuk etti.
Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken ilk maçı Almanya'da 2-1'lik skorla kazanan Madrid temsilcisi finale yükselen taraf oldu.
Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Benzema atarken, Bayern'in gollerini Kimmich ve James Rodriguez kaydetti.
CÜNEYT ÇAKIR TEPKİ ÇEKTİ
Öte yandan karşılaşmada düdük çalan FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla özellikle konuk ekip futbolcularının ve taraftarlarının tepkisini çekti.
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