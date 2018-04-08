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ÖZET İZLE: Rizespor 4-1 Eskişehir Maçı Özeti ve Golleri İzle | Rizespor Eskişehir kaç kaç?

Spor Toto 1. Lig'in 30.hafta karşılaşmasında Rizespor Eskişehir ile karşılaştı. Rizespor Eskişehir maçı kaç kaç bitti? Rizespor Eskişehir maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Rizespor 4-1 Eskişehir Maçı Özeti ve Golleri İzle | Rizespor Eskişehir kaç kaç?

08 Nisan 2018 14:54

Spor Toto 1. Lig'de emin adımlarla yoluna devam eden lider Çaykur Rizespor, Yılmaz Vural'ın yeni takımı Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Böylece Yılmaz vural yeni takımıyla çıtığı ilk maçında ağır bir mağlubiyet almış oldu.

Rizespor Eskişehir Maçı Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar

1. dakikada sağ Samudio'nun sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Vedat'ın vuruşunda top filelere gitti. 1-0 

9. dakikada soldan son çizgiye inen Ramos'un pasında altıpas noktası üzerinde Vedat'ın şutu ağlarla buluştu. 2-0 

20. dakikada sol kanattan gelen ortada ceza sahası dışından Hürriyet'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı. 

45. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Samudio meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0 

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti. 

64. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Süleyman'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0 

83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Hüseyin, meşin yuvarlağı kale direğinin sol köşesinden ağlarla buluşturdu. 4-1

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Uygar Bebek xxx, Erdem Bayık xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Ramos xxx, Ümit xxx, Mehmet xxx (Furkan dk. 84 ?), Robin xxx, Abdullah xxx, Recep xxx (Lincoln dk. 76 x), Süleyman xxx (Özgür dk. 76 xx), Samudio xxx, Vedat xxx
Yedekler: Kaya, Cihan, Koray, Emir Han, Turgut Doğan, Oğulcan, Kweuke
Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez
Eskişehirspor: Kayacan x, Hasan Hüseyin x, Dorukhan x (Furgan dk. 74 x), Bilal x ( Fıratcan dk.76 x), Kaan xx, Hasan x (Andaç dk. 73 x), Bedirhan x, Akaminko x, Hürriyet x, Semih x, Rosa x
Yedekler: Gökhan, Aykut , İbrahim, Cemali, Ahmet Zeki, Ekrem, Mehmet
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Vedat (dk. 1 ve 9), Samudio (dk. 45 pen.), Süleyman (dk. 64 ) (Çaykur Rizespor), Hasan Hüseyin (dk. 83) (Eskişehirspor)
Sarı kart: Bilal (Eskişehirspor)  

 

Yılmaz Vural yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı

Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. 

Eskişehirspor, Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ve duran top çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik maç ile son buldu. 

 

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