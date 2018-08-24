ÖZET İZLE | Rizespor - Erzurumspor maçı özeti izle

Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor karşılaşması... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti.

Mücadelede iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 2'ye yükseltti. BB Erzurumspor ise 3. haftada ilk puanını aldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Özer Hurmacı’nın şutunu savunma uzaklaştırdı.

18. dakikada Jasmin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Gökhan kurtardı.

32. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

41. dakikada Musa Çağıran, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jaroslaw Jach'in vuruşunda meşin yuvarla direğin yanında dışarı çıktı.

73. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mustafa Saymak'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

88. dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahası çizgisi üzerinde çektiği şutu kalecide kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mustafa Sönmez xxx, Serkan Çimen xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Robin xxx, Brabec xx, Saadane x (Jach dk. 35 xx), Samudio xx, Ali xx, Fink x (Orhan dk. 52 x), Musa x (Mustafa dk. 69 x), Umar xxx, Mehmet xx, Vedat xx

Yedekler: Samir, Traore, Talbi, Abdullah, Oğulcan, Süleyman, Koray, Orhan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

BB Erzurumspor: İbrahim xx, Egemen xx, Leo xx, Taylan xxx, Özer x (İbrahim dk. 73 x), Arsen xx (Erhan dk. 64 x), Tolga xxx, Emrah x (Dos Santos dk. 90 ?), Ridge x, Lokman xx, Jasmin xx

Yedekler: Hakan, Ghislain, Lennart, Hakan, Sefa, Osman, Kone

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarı Kartlar: Jasmin (BB.Erzurumspor), Samudio (Çaykur Rizespor)