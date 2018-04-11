ÖZET İZLE: Roma 3 - 0 Barcelona maçı özeti ve golleri | Roma Barcelona maç kaç kaç ?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, sahasında Roma’yı 4-1 mağlup etti. İspanyol devi Barcelona, Camp Nou’da İtalyan ekibi Roma’yı konuk etti. Barcelona, Rossi’nin 38. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, rakibi karşısında etkisini daha da artırdı. 55. dakikada Kostas Manolas’ın kendi kalesine attığı golle Barcelona farkı 2’ye çıkardı. 59. dakikada Gerard Pique skoru 3-0 getirdi. Roma 80. dakikada Dzeko’nun golüyle farkı yeniden 2’ye indirse de 87. dakikada Suarez maçın skorunu belirledi. 4-1 Öte yandan Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, sakatlığından dolayı mücadele forma giyemedi. Bu akşam oynanan mücadelede ise Roma, Barcelona'yı 2-0 yenerek eledi.UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Roma sahasında Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Roma sahasında Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip yarılan Roma turladı.Roma ilk golünü 6. dakikada Edin Dzeko ile bulurken devre de bu skorla tamamlandı. 58. dakikada penaltıdan Daniele De Rossi'nin bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkaran Roma, 82. dakikada ise Cengiz Ünder'in asistinde Kostas Manolas'ın ağları sarsması ile mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İlk maçta sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Roma, rövanşta Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 73. dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna dahil oldu.

Roma 3 - 0 Barcelona

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Messi şov yaptı, Barcelona turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Chelsea'yi evinde 3-0 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi. Messi 2 gol bir asistle geceye damga vurdu.

Cam Nou'da İspanyol temsilcisi Barcelona, İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Katalan ekibi, 2. dakikada Messi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 20. dakikada Messi'nin pasıyla topla buluşan Dembele'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Messi, fileleri havalandırarak maçın skorunu 3-0'a getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken, Barcelona çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Messi attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golüne imza atmış oldu.

Cengiz'li Roma çeyrek finalde

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk engelini aşarak çeyrek finale yükseldi. Manchester United ise evinde Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı rövanş mücadeleleri ile devam etti. Genç yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya temsilcisi Roma, Shakhtar Donetsk karşısında deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşını 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Roma'nın golünü 52. dakikada Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko kaydetti. Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11'de başlarken 65 dakika sahada kaldı. Cengiz, turun ilk maçında takımının deplasmandaki golüne imza atmıştı.