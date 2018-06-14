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ÖZET İZLE | Rusya - Suudi Arabistan özet izle goller izle

Rusya - Suudi Arabistan! 2018 Dünya Kupası açılış karşılaşmasında Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. İşte Rusya - Suudi Arabistan karşılaşmasının geniş özeti ve detayları....

ÖZET İZLE | Rusya - Suudi Arabistan özet izle goller izle

14 Haziran 2018 19:46

Rusya - Suudi Arabistan karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası açılış karşılaşmasında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

Rusya, maç boyuncu üstün olduğu karşılaşmayı 5-0'lık net skorla kazandı. Rusya'ya galibiyeti getiren golleri Gazinskiy, Cheryshev (2) ve Dzyuba ve Golovin kaydetti.

Rusya bu skorla turnuvaya 3 puanla başladı. Suudi Arabistan ise ilk maçında puanla tanışamadı.

Turnuvanın bir sonraki maçında Rusya, Mısır ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan ise Uruguay ile karşılaşacak.

RUSYA - SUUDİ ARABİSTAN KARŞILAŞMASININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RUSYA - SUUDİ ARABİSTAN KARŞILAŞMASININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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