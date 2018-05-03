ÖZET İZLE: Salzburg Marsilya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Salzburg Marsilya kaç kaç bitti?

Salzburg Marsilya canlı izleme linki bu haberde yer alıyor... UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ikinci mücadelesinde Salzburg ile Marsilya ile finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. Fransa'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Marsilya, aldığı galibiyetin avantajını kullanmak isterken, Avusturya temsilcisi Salzburg, ise ilk maçta aldığı yenilgiyi tersine çevirmek ve finale yükselmek istiyor. İşte mücadeleye dair tüm bilgiler.
KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salzburg-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Red Bull Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.05'te başlayacak. Sergei Karasev'in düdük çalacağı karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Haidara, Samassekou, Berisha, Schlager, Dabbur, Hee-Chan
Marsilya: Pele, Amavi, Rami, Gustavo, Sarr, Lopez, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Mitroglou
Marsilya, tura göz kırptı
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Marsilya, sahasında Salzburg'u 2-0 yenerek tur için avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Fransız temsilcisi Marsilya, Avusturya ekibi RB Salzburg'u konuk etti. Fransız ekibi 15. dakikada Thauvin'in golüyle 1-0 öne geçti. 63. dakikada Clinton N'Jie ile farkı 2'ye çıkaran Marsilya, mücadelen 2-0 galip ayrıldı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mayıs Perşempe günü oynanacak.