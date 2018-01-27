ÖZET İZLE: Samsunspor 2-0 Manisaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Samsunspor Manisa kaç kaç bitti?

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Maçtan dakikalar
7. dakikada Gökay’ın kullandığı köşe vuruşunda Çağrı’nın kafa vuruşu sol direğin yanından dışarı auta çıktı.
9. dakikada Billal Sebaihi’nin 30 metreden kullandığı frikik baraja çarptıktan sonra direğin yanından az farkla kornere çıktı.
22. dakikada kornerden seken topu ceza sahası çizgi üzerinde önünde bulan Kenan Karışık’ın şutu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
26. dakikada defansın geri pasında kaleci ile defansın arasına giren Göksu, kaleciyi çalımlayarak takımın öne geçirdi. 1-0
42. dakikada serbest vuruştan seken topta kaleciyle karşı karşıya kalan Perovic’in şutu, direğe çarparak auta çıktı.
67. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Samaras’ın pasında Ayite, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
79. dakikada Billal'in kestiği ortada Bakaki 6 pas çizgisinden topu auta attı.
83. dakikada kalecinin açıldığını gören Samaras kendi sahasında aşırtma vuruş yaptı. Kaleci Mehmet son anda parmaklarının ucuyla tuttu.
Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Mazlum xx
Samsunspor: Furkan Kösexx, Ahmet Solakel xx, Erkam Reşmen xx (Ufuk dk. 90+2 ?), Çağrı Ortakaya xx, Ahmet Cebe xx, Kenan Karışık xx, Gökay İravul xx (Oğuz dk. 82 ?), Samaras xxx, Angan xx (Enes dk. 69 x), Göksu Türkdoğan xxx, Ayite xxx
Yedekler: Sifakis, Kemal, Chibuike, Muhammet, Burhan, Furkan Yıldırım
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Grandmedical Manisaspor: Mehmet x, Mikic x, Akın x (Uğur dk. 32 x), Abdülkadir x (Ömer dk. 72 x), Perovic xx, Timur xx, Ümit Yasin x, Asım xx, Hikmet x Bakaki x (Alper dk. 84 ?), Billal xx
Yedekler: Deniz, Furkan, Kağan
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Göksu Türkdoğan (dk. 26), Ayite (dk. 67) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Samaras (Samsunspor), Mikic, Uğur, Ümit (Grandmedical Manisaspor)
Erdi Demür-Kenan Akyüz