ÖZET İZLE: Samsunspor 2-2 Denizlispor Maçı Özeti Golleri İzle | Samsun Denizli kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Samsunspor sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 2 takımda puanına 35 yaparken, Samsunspor ikili averajı kaybettiği için 15. sıraya düşerek küme düşme hattına girdi.
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Maçtan dakikalar
2. dakikada Ahmet Burak Solaker’in kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolün ardından Ahmet Cebe ceza sahası dışından vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada Ahmet Burak Solakel’in kullandığı köşe atışında Oğuz’un ıska geçtiği topu, eden Ercan kafa vuruşuyla ağlarla buluştu. 2-0
23. dakikada Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta top direğin sağından auta çıktı.
43. dakikada İsmail Haktan’ın pasıyla buluşan Mehmet Akyüz’ün kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-1
57. dakikada orta sahadan atılan ara pasında kaleciyi geçen Enes’in şutu direğin üstünden auta çıktı.
63. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Göksu’nun şutu yerden auta çıktı.
75. dakikada oyuna sonradan Barış'ın pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2
80. dakikada Furkan'la karşı karşıya kalan Leandro'nun şutu kaleciden dönerek oyun alanına geri geldi.
Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Satman xx, Ali Ögel xx
Samsunspor: Furkan x, Ahmet Cebe xx, Ercan xx, Erkam x, Ahmet Solakel xx, Samed x (Muhammet dk. 79 x), Oğuz xx, Göksu x, Samaras x (Angan dk. 68 x), Enes xx, Ayite x (Kenan dk. 60 x)
Yedekler: Sifakis, Chibuike, Kemal, Gökay, Burhan, Furkan
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Denizlispor: Zeki x, Veli x, Cihan xx, Leandro xx, Burak x (Mehmet Akyüz dk. 37 xxx), Taşkın xx, Hasan x (Taha dk. 79 x), Cenk xx, Alperen Babacan xx, İsmail Odabaşı x (Barış dk. 72 xx), Aissati x
Yedekler: Asil, Canberk, Kerem, Alperen Yazıcı, Berkan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Sarı kartlar: Ercan, Samaras, Ayite, Furkan, Ahmet Solakel (Samsunspor), Zeki (Denizlispor)
Goller: Ahmet Cebe (dk. 2), Ercan (dk. 15) (Samsunspor), Mehmet Akyüz (dk. 43 ve 75) (Denizlispor)
Erdi Demür – Kenan Akyüz