Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Samsunspor 2-2 Denizlispor Maçı Özeti Golleri İzle | Samsun Denizli kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Samsunspor 2-2 Denizlispor Maçı Özeti Golleri İzle | Samsun Denizli kaç kaç bitti?

Samsunspor Denizlispor ile karşılaştı. Samsunspor Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor Denizlispor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Samsunspor 2-2 Denizlispor Maçı Özeti Golleri İzle | Samsun Denizli kaç kaç bitti?

22 Nisan 2018 15:20

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Samsunspor sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 2 takımda puanına 35 yaparken, Samsunspor ikili averajı kaybettiği için 15. sıraya düşerek küme düşme hattına girdi. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

2. dakikada Ahmet Burak Solaker’in kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolün ardından Ahmet Cebe ceza sahası dışından vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Ahmet Burak Solakel’in kullandığı köşe atışında Oğuz’un ıska geçtiği topu, eden Ercan kafa vuruşuyla ağlarla buluştu. 2-0

23. dakikada Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta top direğin sağından auta çıktı.

43. dakikada İsmail Haktan’ın pasıyla buluşan Mehmet Akyüz’ün kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-1

57. dakikada orta sahadan atılan ara pasında kaleciyi geçen Enes’in şutu direğin üstünden auta çıktı.

63. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Göksu’nun şutu yerden auta çıktı.

75. dakikada oyuna sonradan Barış'ın pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2

80. dakikada Furkan'la karşı karşıya kalan Leandro'nun şutu kaleciden dönerek oyun alanına geri geldi.

Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Satman xx, Ali Ögel xx

Samsunspor: Furkan x, Ahmet Cebe xx, Ercan xx, Erkam x, Ahmet Solakel xx, Samed x (Muhammet dk. 79 x), Oğuz xx, Göksu x, Samaras x (Angan dk. 68 x), Enes xx, Ayite x (Kenan dk. 60 x)
Yedekler: Sifakis, Chibuike, Kemal, Gökay, Burhan, Furkan

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Denizlispor: Zeki x, Veli x, Cihan xx, Leandro xx, Burak x (Mehmet Akyüz dk. 37 xxx), Taşkın xx, Hasan x (Taha dk. 79 x), Cenk xx, Alperen Babacan xx, İsmail Odabaşı x (Barış dk. 72 xx), Aissati x

Yedekler: Asil, Canberk, Kerem, Alperen Yazıcı, Berkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı kartlar: Ercan, Samaras, Ayite, Furkan, Ahmet Solakel (Samsunspor), Zeki (Denizlispor)

Goller: Ahmet Cebe (dk. 2), Ercan (dk. 15) (Samsunspor), Mehmet Akyüz (dk. 43 ve 75) (Denizlispor)  

Erdi Demür – Kenan Akyüz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç