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ÖZET İZLE: Sarıyer: 3-5 Adana Demirspor |Sarıyer Adana Demirspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Sarıyer, taraftarı önünde Adana Demirspor’la karşılaştı. Adana Demirspor’un 2-0 öne geçtiği mücadelede normal süre 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Adana Demirspor penaltılarla karşılaşmayı 5-3 kazandı.

ÖZET İZLE: Sarıyer: 3-5 Adana Demirspor |Sarıyer Adana Demirspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

24 Ekim 2017 15:57

Maçtan dakikalar

3. dakikada Loemba’nın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Umut Sönmez vuruşunu yaptı ve Adana Demirspor’u deplasmanda öne geçirdi. 0-1

10. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Fatih Kara geçti. Bu futbolcu topu direkt kaleye gönderdi ancak Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş topu kornere çeldi.

42. dakikada Loemba topla buluşup 2 rakibinden sıyrıldı ve ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.

45. dakikada Erkut’un kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışındaki Hüsnü gelişine vurdu ancak top az farkla auta gitti.

45+2. dakikada Erkut’un kullandığı kornerde Adil’in uzaklaştırdığı top yine Hüsnü’nün önünde kaldı. Bu futbolcu düzeltip şutunu çekti ancak direğin yanından auta gönderdi.

47. dakikada Loemba’nin ceza sahası içinden verdiği pasta topla buluşan Savaş direkt kaleye gönderdi. Sarıyer kalecisi Serdar Kulbilge 2 hamlede topa sahip olarak mutlak bir golü engelledi.

53. dakikada Umut’un derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tambe, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu bomboş pozisyondaki Loemba’yı gördü. Loemba topu boş kaleye gönderip farkı 2’ye çıkardı. 0-2

58. dakikada Loemba’nın sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mendy kafayı vurdu. Önce yere, ardından üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

66. dakikada Günay’ın sol kanattan verdiği pasta Yaser’in ıska geçtiği top Kıvanç’ta kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada Douhadji’nin elle oynamasıyla kazanılan penaltı atışını Erkut kullandı. Bu futbolcu topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı 1’e indirdi. 1-2

84. dakikada Fatih’in kullandığı korner atışında Adana Demirspor savunması uzaklaştırdı ancak top Ali’de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Kurtuluş topu güçlükle kornere çeldi.

87. dakikada Bertul’un düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına yeniden Erkut geçti. Erkut yine düzgün bir vuruş yaptı ve beraberliği getiren isim oldu. 2-2

90+2. Dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Lingane geçti. Bu futbolcunun vuruşunda 90’a giden topu kaleci Serdar Kulbilge çok iyi bir refleksle engelledi.

İŞTE MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Emin Yıldırım xx, Hüseyin Aylak xx

Sarıyer: Serdar xxx, Fırat xxx, Hüsnü x (Günay dk. 60 xxx), Sabutay xxx, Ali x (Kıvanç dk. 39 xxx), Fatih x, Bertul x, Erkut xxx, Alim xxx, Yaser x, Emrah x (Kemal dk. 46 xxx)

Yedekler: Kubilay, Sefa, Kerem, Doğukan

Teknik Direktör: Bahri Kaya

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Adil xx, Douhadji xx, Can Demir xx, Tolgahan xx, Batuhan xx (Yiğitcan dk. 105 x), Loemba xxx, Savaş xxx (Atabey dk. 83 xx), Mendy xx, Umut xxx (Lingane dk. 76 x), Tambe xx

Yedekler: Nusret, Yiğitcan, Uğurcan, Mustafa, Canpolat, Erkam

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Umut (dk. 3), Loemba (dk. 53) (Adana Demirspor), Erkut (dk. 71 pen.) (dk. 87 pen.) (Sarıyer)

Kırmızı kart: Tambe (dk. 90+3) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Hüsnü, Kıvanç, Yaser (Sarıyer), Tolgahan, Lingane (Adana Demirspor)

Penaltılar

Atanlar: Fatih (Sarıyer), Lingane, Tolgahan, Douhadji (Adana Demirspor)

Kaçıranlar: Yaser, Fırat, Erkut (Sarıyer), Atabey (Adana Demirspor) 

Bozhan Memiş - Uygar Aydın
 

Etiketler: kupa maçları, Sarıyer Adana demirspor

 

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