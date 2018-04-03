ÖZET İZLE: Sevilla 1-2 Bayern Münih Maçı Özeti ve Golleri İzle

Sevilla Bayern Münih geniş özet ve golleri izle... UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında bu akşam İspanyol ekibi Sevilla Alman devi Bayern Munih ile karşılaştı. Sevilla ilk maçta sahasındaki maçta avantajlı skoru alma peşinde iken bu sezon Beşiktaş'ı farklı bir skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Alman devi Bayern Munih ise deplasmanda rakibini yenmenin planlarını yaptıAncak maç 1-1 eşitlikle sona erdi.İşte mücadele ile ilgili özet bilgileri...

İKİ TAKIM HAKKINDA BİLGİLER

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final oynayan takımlar arasında gole çevirme oranı en düşük takım Sevilla. Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Müller'in gol atıp takımının kaybettiği son Şampiyonlar Ligi maçı Aralık 2013'te oynanmıştı. Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 2015/16 sezonu başından bu yana 28 maçta 22 gol attı. Bu süre zarfında turnuvada Polonyalı yıldızdan daha fazla gol atan iki isim var: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla şut pası atan isim Ever Banega.

Turnuvada 10 gole daha erken ulaşan sadece bir isim var: Adriano. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az 15 şut girişiminde bulunan 43 oyuncu arasında gole çevirme oranı en yüksek oyuncu Ben Yedder. Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak çıktığı son 11 maçı da kazanan Juup Heynckes, bu alanda turnuva tarihinin en uzun galibiyet serisine sahip teknik direktör konumunda