ÖZET İZLE: Sevilla 2 -2 Başakşehir |Sevilla Başakşehir maçı geniş özet ve golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Sevilla ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. İspanyol temsilcisi Escudero ve Ben Yedder’in golleriyle maçı 2-2’lik beraberlikle bitirdi. Başakşehir’in golleri Edin Visca ve Eljero Elia’dan geldi. Şansını tura bırakan Başakşehir İspanya'dan eli boş döndü.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Joaquin Correa’nın sol çaprazdan vuruşunu Volkan Babacan kurtarıyor.

6. dakikada Adebayor’un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Visca’nın şutu yan ağlarda kaldı.

14. dakikada Gabriel Ivan Mercado’nun ceza sahasının sağından yaptığı sert vuruşta top direkten döndü.

17. dakikada Adebayor’un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşarak son çizgiye inen Caiçara’nın ortaya çevirdiği topta Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderiyor. 0-1

38. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan Ever Banega’nın vuruşunda top auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Jesus Navas’ın sağ kanattan arka direğe ortaladığı topa iyi yükselen Escudero meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marcado’nun içeriye çevirdiği topta Correa’nın vuruşu auta çıktı.

75. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Nolito’nun pasında topla buluşan Ben Yedder, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

82. dakikada Elia’nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Napoleoni’den seken topu önünde bulan Visca topu ağlara gönderdi. 2-2

90. dakikada Emre Belözoğlu’nun ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakemler: William Collum xx, David McGeachie xx, Francis Connor xx

Sevilla: Rico xxx, Mercado xxx, Pareja xx, Lenglet xx, Escudero xxx, N’Zonzi xxx, Banega xxx (Sarabia dk. 90 ?), Pizarro xxx, Correa xx (Nolito dk. 71 x), Ben Yedder xxx, N’Zonzi xx, Jesus Navas xx (Montaya dk. 85 ?)

Yedekler: Oropesa, Kjaer, Ganso, Muriel,

Teknik Direktör: Eduardo Berizzo

Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Caicara xx, Attamah xx, Epureanu xxx, Clichy xx, Mahmut xxx (Gökhan İnler dk. 84 ?), Emre xxx, Visca xx, Mossoro xx (Napoleoni dk. 72), Elia xxx (Kerim Frei dk. 84 ?), Adebayor xxx

Yedekler: Mert, Da Costa, Alparslan, Mevlüt

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Elia (dk. 17), Visca (dk. 83) (Medipol Başakşehir), Escudero (dk. 52), Ben Yedder (dk. 75) (Sevilla)

Sarı kartlar: Epureanu, Mossoro, (Medipol Başakşehir), Pareja, Correa, Legnet (Sevilla)